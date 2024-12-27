Игра "Красный свет, зеленый свет" —как сыграть

Фото из "Игры в кальмара 2". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

После выхода второго сезона популярного сериала от Netflix "Игра в кальмара" Google представили интерактивную версию игры по его мотивам. Каждый пользователь может в своем браузере сыграть в игру "Красный свет, зеленый свет".

Об этом пишет The Telegraph.

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Игра "Красный свет, зеленый свет"

Чтобы сыграть в игру, поклонникам нужно осуществить поиск по ключевым словам Squid Game в Google на своем мобильном телефоне или на ПК.

В нижней части экрана появится приглашение с логотипом Squid Game. Если вы нажмете на иконку, вы попадете в игру, где гигантская кукла-робот Янг Хи поет песню с игры.

На стартовой линии появляется шесть персонажей в зеленых спортивных костюмах. Под ними расположена синяя круглая кнопка Старт и красный крест.

Игра "Красный свет, зеленый свет". Фото: Google

Нажатие на синюю кнопку заставит персонажей бежать к кукле, пока она поет жуткие песни. Как только она заканчивает песню и собирается развернуться, игроки должны быстро нажать красную кнопку, чтобы застыть на месте. Если вы не успеете вовремя остановиться, проиграете в игре.

В первом эпизоде "Игры в кальмары" игра "Красный свет, зеленый свет" испугала поклонников. Детская игра в сериале превратилась в настоящий кошмар, ведь персонажей, которые не успевали вовремя остановиться, безжалостно убивали.

Напомним, недавно был опубликован первый кадр нового сезона сериала Венздей от Netflix. Также мы рассказали о лучших сериалах Netflix за 2024 год.