Игра "Красный свет, зеленый свет" —как сыграть

Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара"
После выхода второго сезона популярного сериала от Netflix "Игра в кальмара" Google представили интерактивную версию игры по его мотивам. Каждый пользователь может в своем браузере сыграть в игру "Красный свет, зеленый свет".
Об этом пишет The Telegraph.
Игра "Красный свет, зеленый свет"
Чтобы сыграть в игру, поклонникам нужно осуществить поиск по ключевым словам Squid Game в Google на своем мобильном телефоне или на ПК.
В нижней части экрана появится приглашение с логотипом Squid Game. Если вы нажмете на иконку, вы попадете в игру, где гигантская кукла-робот Янг Хи поет песню с игры.
На стартовой линии появляется шесть персонажей в зеленых спортивных костюмах. Под ними расположена синяя круглая кнопка Старт и красный крест.
Нажатие на синюю кнопку заставит персонажей бежать к кукле, пока она поет жуткие песни. Как только она заканчивает песню и собирается развернуться, игроки должны быстро нажать красную кнопку, чтобы застыть на месте. Если вы не успеете вовремя остановиться, проиграете в игре.
В первом эпизоде "Игры в кальмары" игра "Красный свет, зеленый свет" испугала поклонников. Детская игра в сериале превратилась в настоящий кошмар, ведь персонажей, которые не успевали вовремя остановиться, безжалостно убивали.
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