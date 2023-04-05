Горбунов припустив, чи повернеться Влад Яма до України після перемоги

Телеведучий Юрій Горбунов та хореограф Влад Яма

Телеведучий Юрій Горбунов дав відверте інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну, в якому висловився про знаменитостей, які розчарували його під час повномасштабної війни. Серед них і хореограф Влад Яма, який живе зараз у США.

Горбунов припустив, чи повернеться той з родиною до України після перемоги.

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Подробиці

Юрій та Влад знайомі вже давно. Разом вони були залучені в багатьох проєктах, серед яких і популярне телешоу "Танці з зірками", в якому Яма був і учасником, і членом журі. На запитання Дьоміна, чи повернеться хореограф до України, Горбунов припустив, що ні.

"Я дивився по його Instagram, вони (дружина та син. — Ред.) часто їздили в Америку і там жили місяцями. Судячи з цього ця країна для них комфортна, їм там подобається. З’явилися умови, вони туди поїхали. Напевно будуть залишатися жити на все життя", — прокоментував Горбунов.

Телеведучий зазначив, що не можна казати, правий Яма чи ні. Горбунов зауважив, що з громадянської позиції, напевно ні. З точки зору захисту родини і власної персони — напевно так.

"Зрозуміти його можна. Чи вчинив би я так? Скоріш за все ні", — підсумував Горбунов.

Фрагмент у відео — з 25:45

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов хочуть всиновити дитину, батьки якої загинули під час війни. Також ми розповідали, що Влада Яму захейтили в соцмережах через вечірку в США з російською назвою.