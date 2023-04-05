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Горбунов предположил, вернется ли Влад Яма в Украину после победы

5 апреля 2023 11:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Телеведущий Юрий Горбунов и хореограф Влад Яма
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущий Юрий Горбунов дал откровенное интервью шоумену Славе Демину, в котором высказался о знаменитостях, которые разочаровали его во время полномасштабной войны. Среди них и живущий сейчас в США хореограф Влад Яма.

Горбунов предположил, вернется ли тот с семьей в Украину после победы.

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Подробности

Юрий и Влад знакомы уже давно. Вместе они были привлечены во многих проектах, среди которых и популярное телешоу "Танцы со звездами", в котором Яма был и участником, и членом жюри. На вопрос Демина, вернется ли хореограф в Украину, Горбунов предположил, что нет.

"Я смотрел по его Instagram, они (жена и сын. — Ред.) часто ездили в Америку и там жили месяцами. Судя по этому эта страна для них комфортна, им там нравится. Появились условия, они туда поехали. Наверное, будут. оставаться жить на всю жизнь", — прокомментировал Горбунов.

Телеведущий отметил, что нельзя говорить, прав Яма или нет. Горбунов отметил, что с гражданской позиции, наверное, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны — наверняка да.

"Понять его можно. Поступил ли я так? Скорее всего нет", — подытожил Горбунов.

Фрагмент в видео — с 25:45

Напомним, ранее мы писали, что телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов хотят усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны. Также мы рассказывали, что Влада Яму захейтили в соцсетях из-за вечеринки в США с русским названием.

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