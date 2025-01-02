Юрий Горбунов рассказал о своих гонорарах

Телеведущий Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов признался, как война повлияла на его финансовое состояние. Шоумен раскрыл самый большой гонорар до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Юрий Горбунов о доходах

Ведущий рассказал, что во время войны его финансовое состояние значительно снизилось, ведь украинцы стали реже устраивать корпоративы. Горбунов признался, что ныне главные гонорары получает от съемок в кино и на телевидении. Часть свободного времени он также уделяет благотворительным инициативам для помощи нашим военным.

Звезда "Скаженого весілля" также раскрыл свой самый большой гонорар, который получил до начала войны за проведение новогоднего кооператива.

"Было время, когда за день было два корпоратива. Но времена проходят. Однако есть клиенты, с которыми я уже 30 лет: им вел корпоративы, дни рождения и все остальное. Максимальный гонорар, который предлагали — 15 тысяч долларов за вечер", — признался Горбунов.

Напомним, мы рассказывали, как прошла премьера фильма "Поезд в 31 декабря", который спродюсировал Юрий Горбунов. А также жена Юрия Горбунова Екатерина Осадчая показала, как готовилась к новогодним праздникам с семьей.