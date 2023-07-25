Горбунов отказался от 33 миллионов на съемки своего сериала

Шоумен Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведущий Юрий Горбунов сделал громкое заявление по поводу скандала вокруг его сериала. На создание проекта студия Гобунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Об этом шоумен сказал в своем видеообращении в Instagram.

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Сериал выйдет

Шоумен и продюсер Юрий Горбунов отказался от госфинансирования своего сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Публичная критика вынудила его отказаться от денег, но не от идеи реализовать проект.

"Но обращая внимание на реакцию в обществе, мы с командой приняли решение отказаться от государственного финансирования и поддержки, хотя у нас не было никаких денег, государство должно было только компенсировать. Но мы не отказываемся от нашего проекта, потому что мы в него верим. Сегодня, во время войны, кинопроизводство имеет особое значение. Мы точно понимаем значение кино для общества и будем искать другие пути для финансирования и производства нашего сериала, и когда он выйдет, вы сами увидите и оцените. Увидите, что там не было и быть не могло никакого Поворознюка, что это кино о наших современниках, которые никогда не держали оружие, и во время войны стали настоящими героями", — сказал Горбунов в своем видеообращении.

Горбунов подчеркнул, что его позиция по инвестированию в кино и культуру остается неизменной, особенно в период войны, ведь это рабочие места, экономика, инвестиции в донаты на Вооруженные силы Украины.

Шоумен Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

"Давайте будем едиными и сильными. Моя семья: жена и дети пережили непростые последние дни, но я знаю и верю, что до нашей великой победы мы не перессоримся друг с другом, ведь у нас единственный враг — это Российская Федерация", — сказал шоумени и поблагодарил всех за поддержку и критику.

Ранее шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.