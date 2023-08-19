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Горбунов вперше прокоментував гучну заяву Єфросиніної щодо їхньої дружби

19 серпня 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Горбунов вперше прокоментував гучну заяву Єфросиніної щодо їхньої дружби
Телеведучий Юрій Горбунов та шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після гучного скандалу навколо телеведучого Юрія Горбунова та фінансування його комедійного серіалу з держбюджету, його колега, шоувумен Маша Єфросиніна заявила, що не спілкується з ним. Тільки зараз зірка "Голосу країни" прокоментував її слова.

Це він зробив в інтерв’ю на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк.

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Подробиці 

Напередодні багато користувачів соцмереж звинувачував Єфросиніну, що вона захищає Юрія Горбунова, який планував знімати комедійний серіал за 33 млн гривень з держбюджету. Зірки дружать багато років. Саме з Горбуновим Єфросиніна вела шоу "Підйом", завдяки якому почалась її кар’єра. Але Маша зробила сенсаційну заяву.

"Та від***біться вже від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще 2021 року", — написала вона в сторіз.

За словами Горбунова, скоріш за все Єфросиніна вирішила хайпанути на його імені, і ніхто не завалював їй дірект питаннями про нього. Юрій запевняє — Маша забула про продовження цієї історії, і що всі будуть питати про це. Але коли дізнаються всю правду, то шоувмен постане не в кращому світі. 

Горбунов запропонував Доротюк запросити Єфросиніну до себе, аби та все розповіла сама. Бо саме Маша все це і розворушила. Водночас телеведучий каналу "1+1" запевняє, що ексколега не перестала для нього існувати. 

"Для мене Маша — це Маша. Наш суспільний діяч, телеведуча, яка дуже багато робить для перемоги, яка нікуди не поїхала, яка тут, в Україні. Для мене вона жива, а я для неї — ні. Я знаю, чому, але я хочу, щоб ви почули це з її вуст", — зізнався Горбунов.

Юрій також зазначив, що раніше вони кілька разів сім’ями ходили одне до одного в гості, але більше були приятелями, а не друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Горбунов висловився про ООН та Червоний Хрест. Також ми розповідали, що дружина шоумена Володимира Остапчука звинуватила Єфросиніну в нещирості.

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