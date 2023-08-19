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Горбунов впервые прокомментировал громкое заявление Ефросининой про их дружбу

19 августа 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Горбунов впервые прокомментировал громкое заявление Ефросининой про их дружбу
Телеведущий Юрий Горбунов и шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После громкого скандала вокруг телеведущего Юрия Горбунова и финансирования его комедийного сериала из госбюджета, его коллега, шоувумен Маша Ефросинина заявила, что не общается с ним. Только сейчас звезда "Голосу країни" прокомментировал ее слова.

Это он сделал в интервью на YouTube-канале блогерши Алины Доротюк.

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Накануне многие пользователи соцсетей обвиняли Ефросинину, что она защищает Юрия Горбунова, который планировал снимать комедийный сериал за 33 млн гривен из госбюджета. Звезды дружат много лет. Именно с Горбуновым Ефросинина вела шоу "Подъем", благодаря которому началась ее  карьера. Но Маша сделала сенсационное заявление.

"Да от***тесь уже от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году", — написала она в сториз.

По словам Горбунова, скорее всего Ефросинина решила хайпануть на его имени, и никто не заваливал ей директ вопросами о нем. Юрий уверяет: Маша забыла о продолжении этой истории, и что все будут спрашивать об этом. Но когда узнают всю правду, то шоувмен предстанет не в лучшем мире.

Горбунов предложил Доротюк пригласить Ефросинину к себе, чтобы та все рассказала сама. Ведь именно Маша все это и расшевелила. В то же время, телеведущий канала "1+1" уверяет, что экс-коллега не перестала для него существовать.

"Для меня Маша это Маша. Наш общественный деятель, телеведущая, которая очень много делает для победы, которая никуда не уехала, которая здесь, в Украине. Для меня она жива, а я для нее нет. Я знаю почему, но я хочу, чтобы вы услышали это из ее уст", — признался Горбунов.

Юрий также отметил, что раньше они несколько раз семьями ходили друг к другу в гости, но больше были приятелями, а не друзьями.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Горбунов высказался об ООН и Красном Кресте. Также мы рассказывали, что жена шоумена Владимира Остапчука обвинила Ефросинину в неискренности.

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