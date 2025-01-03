Юрий Горбунов рассказал, планирует ли стать политиком

Телеведущий Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов раскрыл свои планы на будущее. Шоумен признался, собирается ли идти в политику.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине".

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Горбунов о политическом будущем

Ведущий рассказал, что пока не видит себя в политике, ведь ему нравится то, чем он сейчас занимается. Горбунов уверен, что не стоит идти в политику тем, кто просто хочет повысить свой рейтинг в обществе.

"Мне нравится все, чем я занимаюсь. К сожалению, политика, как по мне, никому не приносит положительных результатов. Человек, чтобы пойти в политику, должен хотеть заниматься политикой. Если ты идешь в политику набрать себе баллов, то это другая задача", — объяснил шоумен.

Горбунов также признался, какие у него отношения с президентом Владимиром Зеленским. Ведущий рассказал, что у него с главой государства исключительно деловые отношения и в последний раз он пересекался с ним на выступлении в метро уже во время войны.

"Мы пожали друг другу руки и обнялись, "рады видеть" и все", — добавил продюсер.

Напомним, Горбунов с другими украинскими звездами организовал благотворительный аукцион, на котором собирал средства для наших защитников. Также телеведущий Юрий Горбунов признался, какой самый большой гонорар получал за всю свою карьеру.