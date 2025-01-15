Победительница Холостяк-13 Инна Белень ответила, готова ли к детям — подробности

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень поделилась планами на материнство. Избранница ветерана Александра "Терена" Будька рассказала, сколько детей хотела бы родить и высказалась о желании усыновить малыша из детдома.

Об этом Инна рассказала в Instagram.

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Девушка Терена заговорила о материнстве

В stories Инна пообщалась с подписчиками и ответила на их вопросы. Так, у победительницы романтического реалити спросили, когда она планирует детей.

В ответ Инна призналась, что уже готова к материнству. Более того, девушка хочет не только родить собственных детей, но и усыновить малыша из детского дома.

"Я мечтаю стать мамой трех детишек, и одного из них взять из детского дома. Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", — поделилась Инна.

Инна Белень заговорила о материнстве. Фото: instagram.com/innka_belen

В дополнение избранница ветерана отреагировала на многочисленные упреки о том, что их отношения не более чем контракт.

"Смешно читать комментарии о каких-то контрактах на полгода или год. Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря, особенно когда время биологически против меня", — ответила Инна.

Напомним, недавно Инна Белень оказалась в центре скандала из-за высказывания о русском языке. Избранница Александра Терена оправдалась за свою позицию после хейта в сети.