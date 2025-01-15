Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Готова к этому — избранница Терена заговорила о пополнении arrow

Готова к этому — избранница Терена заговорила о пополнении

15 января 2025 16:25
Мария Покровская - Редактор
Победительница Холостяк-13 Инна Белень ответила, готова ли к детям — подробности
Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen
Мария Покровская - Редактор

Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень поделилась планами на материнство. Избранница ветерана Александра "Терена" Будька рассказала, сколько детей хотела бы родить и высказалась о желании усыновить малыша из детдома.

Об этом Инна рассказала в Instagram.

Читайте также:

Девушка Терена заговорила о материнстве

В stories Инна пообщалась с подписчиками и ответила на их вопросы. Так, у победительницы романтического реалити спросили, когда она планирует детей.

В ответ Инна призналась, что уже готова к материнству. Более того, девушка хочет не только родить собственных детей, но и усыновить малыша из детского дома.

"Я мечтаю стать мамой трех детишек, и одного из них взять из детского дома. Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", — поделилась Инна.

Избранница Терена ответила, планирует ли детей
Инна Белень заговорила о материнстве. Фото: instagram.com/innka_belen

В дополнение избранница ветерана отреагировала на многочисленные упреки о том, что их отношения не более чем контракт.

"Смешно читать комментарии о каких-то контрактах на полгода или год. Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря, особенно когда время биологически против меня", — ответила Инна.

Напомним, недавно Инна Белень оказалась в центре скандала из-за высказывания о русском языке. Избранница Александра Терена оправдалась за свою позицию после хейта в сети.

дети шоу Холостяк беременность Александр "Терен" Будько соцсети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:23 Украина получила первый подиум этого сезона в Кубке IBU

Срочная новость

17:18 Зеленский назвал НАТО самой дешевой гарантией безопасности

17:03 На границе Одесской области произошла стрельба — что известно

17:00 Котенок по цене автомобиля — какую породу продают за тысячи евро

16:51 Нельзя втягивать Волынскую трагедию в политические игры, — Туск

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

16:31 Джокер обещает "сюрприз" Ахметову от руководства Металлиста 1925

16:21 Штрафы до 2 млн грн и тюрьма — за что в Украине накажут бизнес

16:17 На Николаевщине задержали начштаба — в чем подозревают

17:23 Украина получила первый подиум этого сезона в Кубке IBU

Срочная новость

17:18 Зеленский назвал НАТО самой дешевой гарантией безопасности

17:03 На границе Одесской области произошла стрельба — что известно

17:00 Котенок по цене автомобиля — какую породу продают за тысячи евро

16:51 Нельзя втягивать Волынскую трагедию в политические игры, — Туск

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:31 Джокер обещает "сюрприз" Ахметову от руководства Металлиста 1925

16:21 Штрафы до 2 млн грн и тюрьма — за что в Украине накажут бизнес

16:17 На Николаевщине задержали начштаба — в чем подозревают

16:11 Сколько стоит франшиза известной сети салонов красоты G.Bar

15:47 Украина готовится к встрече с командой Трампа, — Зеленский

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно