Готова віддати діамант, але не собак: нові подробиці розлучення Брітні Спірс

Співачка Брінті Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/britneyspears/

Брітні Спірс відмовляється дозволити колишньому Сему Асгарі претендувати на опіку над їхніми двома собаками. Але вона більш ніж рада повернути екскоханому "безкоштовну" обручку з діамантом.

Про це пише Daily Mail.

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З'являються нові подробиці скандального розлучення 29-річного актора Сем Асгарі зі співачкою Брітні Спірс. Зірки розходяться, посилаючись на непримиренні розбіжності.

Чоловік просить змуси співачку сплачувати йому аліменти, компенсувати його судові витрати, а також вимагає окремі "активи", серед яких, як побоюється Брітні, можуть бути дві їхні собаки, які він подарував її, повідомило джерело, близьке до поп-зірки.

Інсайдер розповів, що Брітні, яка найняла відому зікову голлівудську адвокатк з розлучень Лауру Вассер, впевнена, що її команда зможе "відбити" будь-які претензії Сема на її статки, але вона серйозно стурбована тим, що її улюблені цуценята можуть залишити її.

Йдеться про дві собаки: доберман на прізвисько Порша, якого Сем подарував Брітні в 2021 році, і німецьку вівчарку на прізвисько Сойєр, яку вони взяли цього року.

"Щодо спільного майна, то найскладнішою частиною розділу будь-яких активів будуть їхні дві собаки. Але Сем подарував Поршу Брітні, і саме вона хотіла взяти Сойєр, коли вони були на Мауї", — говорить знайомий співачки.

Однак джерело додало, що Брітні більш ніж готова повернути своєму чоловікові обручку, яку актор отримав безкоштовно.

Співачка Брінті Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Коли Сем зробив пропозицію Брітні у вересні 2021 року, він зробив це з діамантовою прикрасорю, яку він отримав безкоштовно, сподіваючись, що всесвітня слава його дружини допоможе підняти рекламу бренду.

"Сем може мати цю каблучку. Це було безкоштовно від ювеліра, і вона більше не хоче її. У неї достатньо діамантів", — розповіло з оточення Брітні Спірс.

Інсайдер розповів, що Брітні допомагає команда друзів, членів родини та співробітників.

"Вона не сама. У Брітні є сестра Джеймі Лінн, а також у неї є мама Лінн, яка, як очікується, прибуде цими вихідними. Її підтримує агент і давній друг, менеджер Кейд Хадсон, її друзі. У неї є команда помічників і шеф-кухар, які завжди вдома. У неї також є інші працівники, які постійно там. Вона це переживе. Вона пережила гірше, і ніхто не дозволить, щоб із нею щось трапилося", — наполягає інсайдер сім'ї Спірс.

Сем Асгарі подав на розлучення зі Спірс після того, як дізнався, що вона йому зраджувала. Пара одружилася в червні 2022 року, але була разом з 2016 року.

Раніше чоловік Брітні Спірс зробив першу офіційну заяву щодо розлучення.