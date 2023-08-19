Готова отдать бриллиант, но не собак: новые подробности развода Бритни Спирс

Певица Бринти Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/britneyspears/

Бритни Спирс отказывает бывшему Сэму Асгари претендовать на опеку над их двумя собаками. Но она более чем рада вернуть экс-возлюбленному "бесплатное" кольцо с бриллиантом.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Певица готова бороться с экс-мужем

Появляются новые подробности скандального развода 29-летнего актера Сэма Асгари с певицей Бритни Спирс. Звезды разводятся, ссылаясь на непримиримые разногласия.

Мужчина просит заставить певицу ему платить алименты, компенсировать его судебные издержки, а также требует отдельные "активы", среди которых, как опасается Бритни, могут быть две их собаки, которые он подарил ее, сообщил источник, близкий к поп-звезде.

Инсайдер рассказал, что Бритни, нанявшая известного звездного голливудского адвоката по разводам Лауру Вассер, уверена, что ее команда сможет "отбить" любые претензии Сэма на ее состояние, но она серьезно озабочена тем, что ее любимые щенки могут оставить ее.

Речь идет о двух собаках: добермане по кличке Порша, которого Сэм подарил Бритни в 2021 году, и немецкой овчарке по кличке Сойер, которую они взяли в этом году.

"Что касается общего имущества, то самой сложной частью раздела любых активов будут их две собаки. Но Сэм подарил Поршу Бритни, и именно она хотела взять Сойер, когда они были на Мауи", — говорит знакомый певицы.

Однако источник добавил, что Бритни более чем готова вернуть своему мужу обручальное кольцо, которое актер получил бесплатно.

Певица Бринти Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Когда Сэм сделал предложение Бритни в сентябре 2021 года, он сделал это с бриллиантовым украшением, которое он получил бесплатно, надеясь, что всемирная слава его жены поможет поднять рекламу бренда.

"Сэм может взять это кольцо. Это было бесплатно от ювелира, и она больше не хочет его. У нее достаточно бриллиантов" , — рассказали из окружения Бритни Спирс.

Инсайдер рассказал, что Бритни помогает команда из друзей, членов семьи и сотрудников.

"Она не сама. У Бритни есть сестра Джейми Линн, а также у нее есть мама Линн, которая, как ожидается, прибудет в эти выходные. Ее поддерживает агент и давний друг, менеджер Кейд Хадсон, ее друзья. У нее есть команда помощников и шеф-повар, которые всегда дома. У нее также есть другие сотрудники. Она это переживет. Она пережила хуже, и никто не позволит, чтобы с ней что-то случилось", — настаивает инсайдер из окружения Спирс.

Сэм Асгари подал на развод со Спирс после того, как узнал, что она ему изменяла. Пара поженилась в июне 2022 года, но была вместе с 2016 года.

Ранее муж Бритни Спирс сделал первое официальное заявление об их разводе.