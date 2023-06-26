Гра на випередження: Кевін Костнер переконаний, що дружина обійшлася з ним нечесно

Актор Кевін Костнер з дружиною. Фото:

Дружина актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер розповіла, що він не дотримав слова у деяких питаннях, які стосуються їхнього розлучення. Та виявляється сама жінка теж, за словам актора, вчинила не за совістю.

Про це пише Daily Mail.

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Просив, щоб все пройшло тихо

Друзі актора розповіли, що Кевін Костнер та його дружина обговорили скоре розлучення, але хотіли узгодити всі деталі. Та Крістін Баумгартнер, дружина зірки "Охоронця" першою подала на розлучення. Тому Костнер наступного дня сам повідомив дітям звістку, хоча Крістін просила його зробити це разом.

"Він просив, щоб все пройшло тихо заради дітей, адже вже пройшов через непросте розлучення у минулому. А тут наступного ранку перша новина, що Крістін подала папери на розлучення. Кевін був шокований. Тепер Крістін робить його монстром в очах оточуючих", - ділиться близький друг актора.

Сама ж жінка заявила, що Костнер розповів про їхнє розлучення дітям через дзвінок у Zoom, який тривав лише десять хвилин.

"Для мене було важливо, щоб діти особисто дізналися про все від нас разом. Я пояснила Кевіну, як важливо говорити з дітьми про це удвох. Я попросила сказати якомога раніше, щоб вони не дізналися про все від інших, — розповіла Крістін Баумгартнер, яка має від шлюбу з актором 13-річну Грейс, 14-річного Хейса та 16-річного Кайдена, — він проігнорував мене, хоча я була права, адже спиралася на дослідження та власні стосунки з дітьми".

Також Костнер вимагає, щоб Крістін поїхала з їхнього будинку. Кевін дав їй 1.2 мільйони доларів, щоб вона купила нове помешкання.

У актора крвім дітей від Крістін, є троє дітей від попередніх стосунків.

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