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Игра на опережение: Кевин Костнер убежден, что жена обошлась с ним нечестно

26 июня 2023 20:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Игра на опережение: Кевин Костнер убежден, что жена обошлась с ним нечестно
Актер Кевин Костнер с супругой. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер рассказала, что он не сдержал слова в некоторых вопросах, касающихся их развода. Но оказывается сама женщина тоже, по словам актера, поступила не по совести.

Об этом пишет Daily Mail.

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Просил, чтобы все прошло тихо

Друзья актера рассказали, что Кевин Костнер и его жена обсудили скорый развод, но хотели согласовать все детали. Но Кристин Баумгартнер, жена звезды "Телохранителя" первой подала на развод. Поэтому Костнер на следующий день сам сообщил детям известие, хотя Кристин просила его сделать это вместе.

"Он просил, чтобы все прошло тихо ради детей, ведь уже проходил через непростой развод в прошлом. А здесь на следующее утро первая новость, что Кристин подала бумаги на развод. Кевин был шокирован. Теперь Кристин делает его монстром в глазах окружающих", — делится близкий друг актера.

Сама же женщина заявила, что Костнер рассказал об их разводе детям звонком в Zoom, который длился всего десять минут.

 

"Для меня было важно, чтобы дети лично узнали обо всем от нас вместе. Я объяснила Кевину, как важно говорить с детьми об этом вдвоем. Я попросила сказать как можно раньше, чтобы они не узнали обо всем от других", — рассказала Кристин Баумгартнер, которая от брака с актером воспитывает 13-летнюю Грейс, 14-летнего Хейса и 16-летнего Кайдена, — он проигнорировал меня, хотя я была права, ведь опиралась на исследования и собственные отношения с детьми".

Также Костнер требует, чтобы Кристин уехала из их дома. Кевин дал ей 1.2 миллиона долларов, чтобы она купила новое жилище.

У актера кроме детей от Кристин, есть еще трое детей от предыдущих отношений.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее стало известно, что блогер Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.

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