Дружина Кевіна Костнера розповіла про їхнє екстравагантне життя

Актор Кевін Костнер з дружиною. Фото: instagram.com/vandypop/

Дружина актора Кевіна Костнера відверто розповіла невідомі подробиці їхнього сімейного життя. Жінка сказала, що страждає через методи, які використовує актор, щоб виставити її з їхнього будинку.

Про це пише DailyMail.com.

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Дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер пригадує, як зустріла актора, коли їй було 18 років, під час курсів гри у гольф. За 6 років пара знову зустрілася і закрутила роман.

Сьогодні подружжя переживає складне розлучення. Актор хоче, щоб дружина залишити їхній маєток.

"Кевін публічно давить на мене, і це ранить нашу родину. Я вірю, що ці напади спрямовані на те, щоб я виїхала з будинку без права на аліменти на дітей", — говорить Крістін Баумгартнер, яка вимагає від зірки "Охоронця" щомісячну виплату у $248 тисяч на утримання їхніх трьох дітей-підлітків.

"Коли я зустріла Кевіна у 1992 році, він був красивим, милим, зіркою кіно. Ми подорожували світом на приватних літаках, зупинялися у найкращих готелях та будинках. Протягом нашого шлюбу я надихала Кевіна втілювати його мрії, навіть якщо вони змушували його бути далеко від родини. Я мотивувала його возз'єднатися з бендом, в якому він грав ще у коледжі, і почати все заново. Він став співаком та композитором, був у турі тижнями у багатьох країнах. Він став інвестором у кілька компаній завдяки моїм зв'язкам. Ніколи не обговорювала, скільки часу він витрачав на те, що любить", — сказала дружина зірки кіно.

Розмова з дітьми у Zoom

Жінка розповіла, що Костнер розповів про їхнє розлучення дітям через дзвінок у Zoom, який тривав лише десять хвилин. Хоча Крістін просила актора розповісти дітям про все разом, щоб пом'якшити сумну новину.

"Для мене було важливо, щоб діти особисто дізналися про все від нас разом. Я пояснила Кевіну, як важливо говорити з дітьми про це удвох. Я попросила сказати якомога раніше, щоб вони не дізналися про все від інших, — розповіла Крістін Баумгартнер, яка має від шлюбу з актором 13-річну Грейс, 14-річного Хейса та 16-річного Кайдена, — він проігнорував мене, хоча я була права, адже спиралася на дослідження та власні стосунки з дітьми".

Дружина актора відмовляється залишити їхній маєток вартістю $145 мільйонів. У зірки також є ранчо у Аспені за $80 мільйонів.

За словами жінки, їй потрібно $248 тисяч на утримання їхніх спільних дітей. Також вона вимагає, щоб Костнер сплачував повністю рахунки за приватну школу, гуртки та страховку. Пара вимагає спільної опіки.

"Важливо не тільки дати дітям тепле та зручне житло, але і навчити сімейним цінностям", — переконана Крістін Баумгартнер.

Адвокати Костнера повідодомляють, що, згідно зі шлюбною угодою, жінка має залишити сімейне жило протягом 30 днів. Також юристи говорять, що Крістін Баумгартнер вже отримала мільйон доларів, щоб придбати нове помешкання.

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