Игривая Гайди Клум похвасталась соблазнительной фигурой после отказа от строгой диеты

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Немецкая модель Хайди Клум закончила подиумную карьеру, но не упускает возможности позировать для модного глянца. Звезда дала откровенное интервью и снялась в игривой фотосессии.

Об этом пишет People: Style Watch.

Читайте также:

Легендарная модель порадовала яркой фотосессией

Недавно Клум попала в заголовки из-за слухов о том, что она соблюдает строгую диету с 900 калориями в день. Хайди это отрицает, тем более что сегодня абсолютно наслаждается жизнью.

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

"Это меня очень расстроило. Не из-за меня, потому что люди постоянно что-то говорят. Я ничем не могу помочь. Но когда это действительно влияет на других людей, возможно, они могут заболеть из-за того, что кто-то придумал что-то глупое. Тогда я огорчаюсь. Я не считаю калории. Никогда такого не было", — говорит звезда.

Но все же ограничивать себя в еде и самоотверженно заниматься спортом было стилем ее жизни, пока она не встретила своего мужа, музыканта Tokio Hotel Тома Каулица, который младше ее на много лет.

"Когда он встретил меня, он сказал: "Ты можешь есть немного больше". А я подумала: "О чем ты говоришь?". И, оглядываясь назад, я была намного худее, чем сегодня... Я тренировалась больше. Я бегала. За последние несколько лет, и особенно после того, как я встретила его, я стала более расслабленной", — говорит звезда.

Напомним, впервые за пять лет супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме.

Ранее Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.