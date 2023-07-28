Грандиозное шоу Victoria's Secretвозвращается: новый формат и вещатель показа

Шоу Victoria's Secret. Фото: Google

Всемирно шоу Victoria's Secret возвращается. Правда, в совершенно новом формате и на новом вещателе. До этого трансляцией занимался телеканал ABC.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Prime Video будет транслировать специальный показ мод Victoria's Secret World Tour 26 сентября в рамках расширения сотрудничества между Amazon и модным брендом. Это будет миксом документального фильма и хорошо известного яркого шоу с множеством моделей.

По словам создателей, переосмысленное модное шоу проведет зрителей через создание The Tour с закулисными кадрами и расскажет истории о VS20. Это группа из 20 креативщиков со всего мира, которые создадут четыре варианта моды из городов Богота, Лагос, Лондон и Токио, а также пользовательские дизайны Victoria's Secret.

Шоу Victoria's Secret. Фото: Google

Показы мод Victoria's Secret ранее транслировались CBS и ABC. В 2019 году генеральный директор Victoria's Secret сказал в памятке для персонала, что телевизионные сети больше не соответствуют стандартам ежегодных показов мод, рейтинги которых падают. CBS транслировала показ мод Victoria's Secret в течение 15 сезонов, прежде чем в 2018 году эстафету не перехватил телеканал ABC.

Сразу после просмотра документальной ленты можно будет купить брендовые товары из новой коллекции. Последний показ-перформанс марки также прошел на стриминговом сервисе Amazon, а новая коллекция сразу появилась в продаже.

Напомним, ранее мы писали, какой сейчас выглядит бразильская супермодель Адриана Лима. Также мы рассказывали, что бывший "ангел" Victoria's Secret родила ребенка от родственника Дональда Трампа.