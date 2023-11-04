Грецьку принцесу Олімпію визнали найкрутішою знаменитістю

Принцеса Олімпія. Фото: instagram.com/olympiagreece/

Видання Tatler визнало 27-річну принцесу Олімпію найкрутішою знаменитістю у світі. У рейтингу також Круз Бекхем і зірка регбі Генрі Арунделл.

Про це пише Daily Mail.

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Дідом Марії-Олімпії є король Костянтин, родич принца Філіпа, який був вигнаний з Греції після державного перевороту 1967 року. Сім'я продовжує використовувати свої королівські титули через десятиліття після скасування монархії.

Марія-Олімпія розсталася з Перегріном Пірсоном, сином і спадкоємцем 4-го віконта Каудрея, у вересні після трьох років спільного життя. Представники найбагатших аристократичних династій зустрічалися близько трьох років. Їхні родичі сподівалися, що пара узаконить відносини, зміцнивши капітал та вплив сімей. Але ще минулого року Марія-Олімпія та Перегрін стали рідше з'являтися разом. Зважаючи на все, розставання було болючим. Принцеса Греції та Данії видалила всі спільні кадри з колишнім у соцмережах.

Днями аристократ, чия родина має статки в 224 мільйони фунтів стерлінгів, пристрасно цілував Софі Тернер, лише через місяць після того, як її колишній Джо Джонас подав на розлучення. Перегрін, якого називають найбажанішим холостяком Британії, повернувся після розставання з Олімпією до своєї квартири вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олімпія виросла в лондонському районі Челсі та вивчала фотографію в Школі дизайну Парсонса в Нью-Йорку. Серед своїх близьких друзів вона має онуку-модель Діани фон Фюрстенберг, принцесу Таліту Наташу фон Фюрстенберг і сестер Гілтон, і вона відома своїм гламурним способом життя. Окрім фотографії, Олімпія також працює моделлю та з’являлася в таких журналах, як Teen Vogue, Tatler і W.

Олімпія — старша з п’ятьох дітей кронпринца Павлоса та кронпринцеси Марі Шанталь.

Сім'я, яка має будинки в Лондоні та Глостерширі, проводить літо на острові Харбор на Багамах, а зиму в Гштааді, Швейцарія.

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