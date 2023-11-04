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Греческую принцессу Олимпию признали самой крутой знаменитостью в мире

4 ноября 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Греческую принцессу Олимпию признали самой крутой знаменитостью
Принцесса Олимпия. Фото: instagram.com/olympiagreece/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Издание Tatler признало 27-летнюю принцессу Олимпию самой крутой знаменитостью в мире. В рейтинге также Круз Бекхэм и звезда регби Генри Арунделл.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дедом Марии-Олимпии является король Константин, родственник принца Филиппа, изгнанный из Греции после государственного переворота 1967 года. Семья продолжает использовать свои королевские титулы спустя десятилетия после отмены монархии.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olympia of Greece (@olympiagreece)

Мария-Олимпия рассталась с Перегрином Пирсоном, сыном и наследником 4-го виконта Каудрея, в сентябре после трех лет совместной жизни. Представители богатейших аристократических династий встречались около трех лет. Их родственники надеялись, что пара узаконит отношения, укрепив капитал и влияние семей. Но еще в прошлом году Мария-Олимпия и Перегрин стали реже появляться вместе. Судя по всему, расставание было болезненным. Принцесса Греции и Дании удалила все общие кадры с бывшим в соцсетях.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olympia of Greece (@olympiagreece)

На днях аристократ, чья семья имеет состояние в 224 миллиона фунтов стерлингов, страстно целовал Софи Тернер, всего через месяц после того, как ее бывший Джо Джонас подал на развод. Перегрин, которого называют самым желанным холостяком Британии, вернулся после расстования с Олимпией в свою квартиру стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов.

Олимпия выросла в лондонском районе Челси и изучала фотографию в Школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Среди своих близких друзей она имеет внучку-модель Дианы фон Фюрстенберг, принцессу Талиту Наташу фон Фюрстенберг и сестер Хилтон, она известна своим гламурным образом жизни. Кроме фотографии Олимпия также работает моделью и появлялась в таких журналах, как Teen Vogue, Tatler и W.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olympia of Greece (@olympiagreece)

Олимпия — старшая из пяти детей кронпринца Павлоса и кронпринцессы Мари Шанталь.

Семья, имеющая дома в Лондоне и Глостершире, проводит лето на острове Харбор на Багамах, а зиму в Гштааде, Швейцария.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.

Ранее брат Кейт Миддлтон Джеймс и его жена Ализе Тевенет впервые стали родителями. Пару видели на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

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