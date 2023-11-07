Чи вийде новий сезон шоу Холостяк — Решетнік чесно відповів

Ведучий Григорій Решетнік на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український телеведучий Григорій Решетнік дав інтерв’ю, в якому розповів про своє особисте життя і кар’єру. Зокрема, відомий ведучий зізнався, чи варто шанувальникам романтичного проєкту "Холостяк" чекати на 13-й сезон.

Про це Григорій Решетнік розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Чи буде новий сезон шоу "Холостяк"

Постійний ведучий романтичних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік пояснив, чи буде новий сезон цих проєктів. Він розповів, як стати учасником або учасницею шоу, і висловив свою віру в те, що нові сезони вже незабаром вийдуть на екрани телевізорів.

"Ми плануємо, ми шукаємо, і завжди на сайті телеканалу "СТБ" відкриті вакансії. Мені багато пишуть, куди відправити анкету. Заходите на сайт, заповнюйте анкету, що хочете стати учасником, учасницею. "Холостяку" і "Холостячці", я свято вірю, що бути. І ми таки реалізуємо", — зазначив Григорій Решетнік.

Ведучий Григорій Решетник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також він зізнався, чи триває підготовка до зйомок нового сезону та як в умовах воєнного стану доведеться це робити. Але Григорій Решетнік сподівається на те, що їм вдасться зняти новий сезон шоу, попри повномасштабну війну.

"Триває скоріше пошук, тому що дуже багато залежить від становища в країні. У нас велика команда, якій треба знімати. Сирени, тривоги дуже заважають романтиці. Коли романтичне побачення буде перебиватися в реальному житті переховуваннями в бомбосховищі, то можна втратити драйв усього шоу. Але ми працюємо над тим, щоб нам це вдалося", — також пояснив український ведучий.

Що відомо про шоу "Холостяк" і "Холостячка"

Багато років тому на телеканалі "СТБ" вийшов перший сезон романтичного телепроєкту "Холостяк", де самотні чоловіки шукають своє кохання серед безлічі жінок. У ньому головним героєм став хореограф Марс Чмерковський.

Хореограф Макс Чмерковський у шоу "Танці з зірками". Фото: 1+1

Після високих рейтингів цього шоу було прийнято рішення зняти новий формат цього проєкту під назвою "Холостячка", в якому головним героєм є жінка. У першому сезоні в ньому брала участь акторка Ксенія Мішина, а в другому — співачка Злата Огнєвіч.

Акторка Ксенія Мішина у шоу "Холостячка-1". Фото: СТБ

Співачка Злата Огнєвич у проєкті "Холостячка-2". Фото: СТБ

Усі сезони "Холостяка" і "Холостячки" веде український телеведучий Григорій Решетнік.

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