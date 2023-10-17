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Григорій Решетнік виправдався за проведення скандального весілля під час війни

17 жовтня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Решетнік зганьбився перед українцями після гучного весілля під час війни — деталі
Ведучий Григорій Решетнік у вишиванці. Фото: Instagram Григорія Решетніка
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Незмінний ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік звернувся до українців. Зокрема, він прокоментував проведення весілля колишнього прокурора і працівниці ДБР на Львівщині та розповів про те, як він любить свою роботу.

Відповідну публікацію Григорій Решетнік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до публіки

Український телеведучий вирішив звернутися до людей після того, як провів скандальне весілля на Львівщині. Він зазначив, що він любить свою роботу, а навколишні поважають його за професіоналізм, адже він чесно допомагає рідній країні. 

Також він стверджує, що дуже цінує своїх шанувальників, тому закликав їх бути унікальними і стати особистостями.

"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні… З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю. А ще дуже ціную та поважаю вас справжніх. Будьте унікальними, станьте особистостями!" — звернувся до публіки Григорій Решетнік. 

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Публікація зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Втім, як би ведучий не намагався захистити себе після цієї ситуації, його підписники все ж таки почали критикувати його. Люди нагадали проведення скандального весілля, залишивши свої коментарі під його публікацією.

  • Вам з собою тортика за 100 тисяч хоч завернули? Не подавилися?
  • Григорій, ви ж забули про ще один дуже важливий факт!!!! Продаюсь за гроші, підлещуюсь, забуваючи про ВСЕ, що навколо діється!!!! Гуляє вся Україна????? А матері, які хоронили в цей час своїх синів!!!!!! Ганьба
  • Як там весілля прокурора? Гроші пахнуть чи ні?
  • Аморально брати участь у такій події під час війни
  • Професіонал вищого рівня, Григорій. Немає слів, розчарована у вас на мільйони відсотків
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з весіллям на Львівщині

Не так давно на Львівщині відбулося гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. На заході, який був у п’ятизірковому комплексі  Emily Resort під Львовом, були присутні 800 осіб, а коштувало воно чималих грошей.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Гучне весілля на Львівщині на сторінці Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот з Twitter

Наприклад, на святі був торт приблизно за 100 тисяч гривень, а на нареченій були сережки за 31 500 доларів. До того ж на весіллі співала Оля Полякова, DZIDZIO і Олександр Пономарьов, а вів його Григорій Решетнік. 

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Виступ зірок на весіллі на сторінці Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетнік висловився про катастрофу на Херсонщині. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Григорій Решетнік показав свою родину. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетнік показав своїх маленьких синів. 

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