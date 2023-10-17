Решетнік зганьбився перед українцями після гучного весілля під час війни — деталі

Ведучий Григорій Решетнік у вишиванці. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Незмінний ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік звернувся до українців. Зокрема, він прокоментував проведення весілля колишнього прокурора і працівниці ДБР на Львівщині та розповів про те, як він любить свою роботу.

Відповідну публікацію Григорій Решетнік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до публіки

Український телеведучий вирішив звернутися до людей після того, як провів скандальне весілля на Львівщині. Він зазначив, що він любить свою роботу, а навколишні поважають його за професіоналізм, адже він чесно допомагає рідній країні.

Також він стверджує, що дуже цінує своїх шанувальників, тому закликав їх бути унікальними і стати особистостями.

"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні… З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю. А ще дуже ціную та поважаю вас справжніх. Будьте унікальними, станьте особистостями!" — звернувся до публіки Григорій Решетнік.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Втім, як би ведучий не намагався захистити себе після цієї ситуації, його підписники все ж таки почали критикувати його. Люди нагадали проведення скандального весілля, залишивши свої коментарі під його публікацією.

Вам з собою тортика за 100 тисяч хоч завернули? Не подавилися?

Григорій, ви ж забули про ще один дуже важливий факт!!!! Продаюсь за гроші, підлещуюсь, забуваючи про ВСЕ, що навколо діється!!!! Гуляє вся Україна????? А матері, які хоронили в цей час своїх синів!!!!!! Ганьба

Як там весілля прокурора? Гроші пахнуть чи ні?

Аморально брати участь у такій події під час війни

Професіонал вищого рівня, Григорій. Немає слів, розчарована у вас на мільйони відсотків

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з весіллям на Львівщині

Не так давно на Львівщині відбулося гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. На заході, який був у п’ятизірковому комплексі Emily Resort під Львовом, були присутні 800 осіб, а коштувало воно чималих грошей.

Гучне весілля на Львівщині на сторінці Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот з Twitter

Наприклад, на святі був торт приблизно за 100 тисяч гривень, а на нареченій були сережки за 31 500 доларів. До того ж на весіллі співала Оля Полякова, DZIDZIO і Олександр Пономарьов, а вів його Григорій Решетнік.

Виступ зірок на весіллі на сторінці Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот з Twitter

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