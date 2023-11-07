Выйдет ли новый сезон шоу Холостяк — Решетник честно ответил

Ведущий Григорий Решетник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий Григорий Решетник дал интервью, в котором рассказал о своей личной жизни и карьере. В частности, известный ведущий признался, стоит ли поклонникам романтического проекта "Холостяк" ждать 13-го сезона.

Об этом Григорий Решетник рассказал во время интервью каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Будет ли новый сезон шоу "Холостяк"

Постоянный ведущий романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник объяснил, будет ли новый сезон этих проектов. Он рассказал, как стать участником или участницей шоу, и выразил свою веру в то, что новые сезоны уже скоро выйдут на экраны телевизоров.

"Мы планируем, мы ищем, и всегда на сайте телеканала "СТБ" открыты вакансии. Мне много пишут, куда отправить анкету. Заходите на сайт, заполняйте анкету, что хотите стать участником, участницей. "Холостяку" и "Холостячке", я свято верю, что быть. И мы все-таки реализуем", — отметил Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также он признался, идет ли подготовка к съемкам нового сезона и как в условиях военного положения придется это делать. Но Григорий Решетник надеется, что им удастся снять новый сезон шоу, несмотря на полномасштабную войну.

"Идет скорее поиск, потому что очень многое зависит от положения в стране. У нас большая команда, которой надо снимать. Сирены, тревоги очень мешают романтике. Когда романтическое свидание будет перебиваться в реальной жизни укрытием в бомбоубежище, то можно потерять драйв всего шоу. Но мы работаем над тем, чтобы нам это удалось", — также объяснил украинский ведущий.

Что известно о шоу "Холостяк" и "Холостячка"

Много лет назад на телеканале "СТБ" вышел первый сезон романтического телепроекта "Холостяк", где одинокие мужчины ищут свою любовь среди множества женщин. В нем главным героем стал хореограф Марс Чмерковский.

Хореограф Макс Чмерковский в шоу "Танцы со звездами". Фото: 1+1

После высоких рейтингов этого шоу было принято решение снять новый формат проекта под названием "Холостячка", в котором главным героем является женщина. В первом сезоне в нем принимала участие актриса Ксения Мишина, а во втором — певица Злата Огневич.

Актриса Ксения Мишина в шоу "Холостячка-1". Фото: СТБ

Певица Злата Огневич в проекте "Холостячка-2". Фото: СТБ

Все сезоны "Холостяка" и "Холостячки" ведет украинский телеведущий Григорий Решетник.

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