Решетнік після скандального весілля попросив українців не критикувати його

Український ведучий Григорій Решетнік на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Постійний ведучий романтичних проєктів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік звернувся до своїх підписників. Чоловік розповів про віртуальний і реальний світи, а також закликав людей цінувати все те, що є справжнім.

Відповідною публікацією Григорій Решетнік поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до українців

Телеведучий Григорій Решетнік вирішив, ймовірно, прокоментувати нещодавній скандал з проведенням весілля на Львівщині. Він розповів про реальний світ і той, який існує в Інтернеті.

"Світ реальний і віртуальний такий парадоксальний. У віртуальному — безликі користувачі з закритими профілями продовжують шукати зраду, маніпулюючи словами, вирваними з контексту, підбираючи найогидніші, але нічим не підкріплені вислови…", — написав на своїй сторінці Григорій Решетнік.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Також український телеведучий зазначив, що існує реальний світ, в якому все навпаки. За словами Решетніка, у цьому світі люди підходять робити спільні фотографії всюди і висловлюють своє захоплення тому, які в житті людей є цінності. Також він закликав жити у реальному житті.

Реакція фоловерів

Під зверненням Григорія Решетніка одразу почали з’являтися різні коментарі від людей. Підписники ведучого стали погоджуватися з його словами.

У реальному житті дуже багато лицемірства. Дуже мало людей, які скажуть, що насправді думають. А у віртуальному житті вони можуть казати свої реальні думки

Соцмережі — це зло, вірніше, безликі, диванні критики, які в своєму житті нічого не зробили, але вважають, що мають гидоту писати в коментарях

Непростий час, важкий, люди змучені, злi, сприймаємо, але пам'ятаємо про себе та сім'ю, це головне

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Скандальне весілля на Львівщині

Нещодавно у Львові відбулося весілля колишнього прокурора і працівниці ДБР, яке наробило багато галасу в мережі. Більш того, воно стало гучним через виступ деяких українських зірок і, зокрема, через відомого телеведучого.

Скандальне весілля колишнього прокурора і працівниці ДБР на Львівщині. Фото: скриншот з Twitter

Це весілля проводив постійний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник. Ця подія одразу ж почала отримувати багато критики, яка торкнулася і українського телеведучого.

Виступ українських зірок і проведення весілля. Фото: скриншот з Twitter

Звернення ведучого

Після хейту, який отримав Григорій Решетнік, він одразу ж вирішив звернутися до людей. Зокрема, він зазначив, що люди вважають його справжнім професіоналом, а сам він з відповідальністю ставиться до своєї популярності.

"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, весь час живу в Україні…З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю. А ще дуже ціную та поважаю вас — справжніх. Будьте унікальними, станьте особистостями!" — написав Григорій Решетнік.

Звернення Григорія Решетніка до українців. Фото: скриншот з Instagram

До речі, коментарі український ведучий одразу ж закрив.

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