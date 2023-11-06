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Решетнік відповів на критику українців через поїздки за кордон

6 листопада 2023 16:10
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Що Решетнік думає про хейт на свою адресу — ведучий пояснив поїздки за кордон
Український ведучий Григорій Решетнік у проєкті "Як ти?". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік дав відверте інтерв’ю, в якому відповів на цікаві запитання. Зокрема, незмінний ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" розповів, що він думає про хейт на його адресу стосовно виїздів за кордон.

Про це Григорій Решетнік розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Коментар Григорія Решетніка стосовно поїздок за кордон

Український ведучий пояснив свої поїздки за кордон і зізнався, що робить він це згідно із законодавством. Також він розповів про те, чому вони зі своєю дружиною Христиною прийняли рішення поїхати за кордон, хоча вони тривалий час були в Україні.

"Для мене принципово важливо — це дотримуватися законів. Коли я залишаю межі країни, аби вивізти своїх дітей за кордон, чи то по роботі, то я роблю це офіційно. Адже на сьогодні багатодітному батькові дозволено офіційно виїжджати за кордон. Ми були півтора роки в Україні, але для дітей потрібно сонце, відпочинок. Вони переховувалися з нами у бомбосховищі, це морально складно. Ми прийняли рішення, щоб вони відпочили", — зазначив Григорій Решетнік.

Григорий Решетник
Ведучий Григорій Решетнік на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також відомий ведучий висловився і про хейт, який він отримує на свою адресу за закордонні поїздки. Він зазначив, що розуміє той факт, що зараз всім дуже складно, тому вони намагаються допомагати таким людям. 

"Я розумію, що зараз у всіх дуже складна ситуація, я розумію ті сім’ї, захисників наших, захисниць. Це нереально просто розділити цей біль, але ми намагаємося допомагати цим людям", — пояснив також український телеведучий.

Поїздки Григорія Решетніка за кордон

Інколи на сторінці українського ведучого з’являються кадри з-за кордону, де він показує себе із сім’єю. Наприклад, нещодавно Григорій Решетнік був у Празі разом зі своєю дружиною Христиною, де вів день народження подруги сім’ї. 

Він поділився сімейними кадрами, де його можна побачити з коханою біля гарно прикрашеної фотозони. Чоловік був у класичному чорному костюмі, а його дружина — у короткій сукні та туфлях на підборах. 

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Григорій Решетнік зі своєю дружиною Христиною в Празі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Побачивши кадри з Праги, підписники українського ведучого одразу почали їх обговорювати.

  • Беріть приклад з Тараса Тополі і його дружини. Три дитини, а він весь час був на передовій, і ніколи з дружиною не хизувались стільки на екрані
  • Тільки і роблять, що красуються на камеру. Ганьба! В країні війна!
  • Ганьба!!!! Хлопці на передовій гинуть, а Гриші весело!!! А чому??? Тому що у Гриші немає на передовій з родичів нікого, да і самого Гриші
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Григорій Решетнік звернувся до хейтерів. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Григорій Решетнік поділився зворушливим сімейним знімком. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Григорій Решетнік розповів про неймовірний біль для українців.

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