Григорій Решетнік шукає холостяка літнього віку: хто його на це надихнув

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Телеведучий Григорій Решетнік є беззмінним ведучим романтичного шоу "Холостяк" вже як 10 років, починаючи з третього сезону. Пошук головних героїв триває майже нон-стопом. І здається, незабаром, на телеекрани вийде оновлена версія шоу. Бо Решетнік оголосив кастинг одиноких чоловіків літнього віку.

Про це телеведучий повідомив у своїх соцмережах.

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The Bachelor — це реаліті, яке досягло величезного успіху. Проєкт вперше показали на американському телебаченні 2002 року, в Україні — 2011-го. Переможцем тоді став хореограф, уродженець Одеси Макс Чмерковський, який зараз живе у США.

У новому сезоні проєкту Bachelor анонсували головного героя. Ним став 71-річний Джеррі Тернер, який прагне знайти жінку, з якою зможе розділити життя. Новий сезон проєкту отримав назву "Золотий Холостяк", і, за словами Решетніка, і він надає унікальну можливість спостерігати за стосунками у зрілому віці.

Тернер живе у будинку своєї мрії на красивому озері в Індіані. Він часто влаштовує барбекю, вболіває за свої улюблені спортивні команди Чикаго, катається на квадроциклах і проводить час з друзями та сім'єю в ресторанах і місцевих закладах.

Решетнік закликав підписників поділитися контактами українських чоловіків літнього віку, хто шукає свою другу половинку та готовий для публічності.

Реакція соцмереж

Не всі оцінили ініціативу Григорія. Дехто зазначив, що більшість українських чоловіків не доживає до цього віку, інші ж нагадали телеведучому про різницю розвитку економіки між США та Україною. А деякі запропонували інших героїв для наступних сезонів української адаптації популярного телешоу.

Потрібно брати хлопців, які захищають Україну

Він у свої роки розлучений або вдівець ну ніяк не холостяк. Допустимо що він холостякував до 71 року, а тепер шукає жінку для чого? Може йому покоївку, кухарку чи доглядальницю?

На жаль, у нашій країні холостяки у такому віці доживають свій вік, а не живуть на повному як до прикладу в Америці. Що дуже сумно

Той випадок, коли до кінця сезону треба не знайти кохання, а хоча б дожити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька зробила серйозний крок у стосунках. Також ми розповідали, що перший "Холостяк", який зробив камінгаут, вийшов заміж.