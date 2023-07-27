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Григорий Решетник ищет холостяка пожилого возраста: кто его на это вдохновил

27 июля 2023 18:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Григорий Решетник ищет холостяка пожилого возраста: кто его на это вдохновил
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущий Григорий Решетник является бессменным ведущим романтического шоу "Холостяк" уже более 10 лет, начиная с третьего сезона. Поиск главных героев продолжается почти нон-стопом. И кажется, скоро, на телеэкраны выйдет обновленная версия шоу. Так как Решетник объявил кастинг одиноких мужчин пожилого возраста.

Об этом телеведущий сообщил в своих соцсетях.

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The Bachelor — это реалити, достигшее огромного успеха. Проект впервые показали на американском телевидении в 2002 году, в Украине – в 2011-м. Победителем тогда стал хореограф, уроженец Одессы Макс Чмерковский, сейчас живущий в США.

В новом сезоне проекта Bachelor анонсировали главного героя. Им стал 71-летний Джерри Тернер, стремящийся найти женщину, с которой сможет разделить жизнь. Новый сезон проекта получил название "Золотой Холостяк", и, по словам Решетника, он предоставляет уникальную возможность наблюдать за отношениями в зрелом возрасте.

Тернер живет в доме своей мечты на красивом озере в Индиане. Он часто устраивает барбекю, болеет своими любимыми спортивными командами Чикаго, катается на квадроциклах и проводит время с друзьями и семьей в ресторанах и местных заведениях.

Решетник призвал подписчиков поделиться контактами украинских мужчин пожилого возраста, кто ищет свою вторую половинку и готов к публичности.

Реакция соцсетей

Не все оценили инициативу Григория. Некоторые отметили, что большинство украинских мужчин не доживают до этого возраста, другие же напомнили телеведущему о разнице развития экономики между США и Украиной. А некоторые предложили другим героям для следующих сезонов украинской адаптации популярного телешоу.

  • Нужно брать ребят, защищающих Украину
  • Он в свои годы разведен или вдовец ну никак не холостяк. Допустим, что он холостяковал до 71 года, а теперь ищет женщину для чего? Может ему горничную, кухарку или сиделку?
  • К сожалению, в нашей стране холостяки в таком возрасте доживают свой возраст, а не живут на полном примере в Америке. Что очень грустно
  • Тот случай, когда до конца сезона нужно не обрести любви, а хотя бы дожить.

Напомним, ранее мы писали, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая сделала серьезный шаг в отношениях. Также мы рассказывали, что первый "Холостяк", сделавший каминг-аут, вышел замуж.

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