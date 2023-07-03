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"Недоречно!": українці звинуватили Григорія та Христину Решетник в їхньому піарі

3 липня 2023 11:08
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Григорій Решетник захистив дружину від нападу хейтерів – навіть пригрозив
Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною в одному з київських ресторанів. Фото: instagram.com/p/CpSEKxKN4tz/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник ніжно звернувся до своєї дружини Христини. Український ведучий показав фото з дружиною та пригрозив хейтерам у випадку, якщо вони її образять.

Відповідну публікацію Григорій Решетник розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Моя Королева. Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію та подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший. Твоя витривалість, сміливість, чесність, порядність, працездатність і відданість рідній країні — захоплюють і закохують у тебе ще більше рідних, шанувальників. Продовжуй бути відкритою, працювати, створювати, жити, надихаючи оточуючих. Люблю тебе. І завжди пам’ятай, що доки я поруч — тебе ніхто не образить, а якщо спробує… ми щось придумаємо", — написав Григорій Решетник.

Численні користувачі мережі вирішили не мовчати, а почати обговорювати ситуацію з тим, як дружина ведучого показала, як вона разом з ним була на концерті Бейонсе в Польщі. Люди почали залишати багато коментарів під публікацією Григорія Решетника.

  • Не розумію цієї показухи…. Як дивитись на ваші відпочинки і здійснення мрій вдовам чи хлопцям, які воюють….. ясно, що треба жити життя, але можна і скромнішими бути, без показухи….
  • Недоречно !!! Щастя любить тишу!!! Кажіть це своїй дружині наодинці! Не треба засмучувати і дратувати тих, кому зараз пощастило менше! Вам не вистачає толерантності …..
  • Це тільки піар та не більше. Це все заради популярності. Любіть один одного тихо. Навіщо ці мрії показувати. Зробив та й молодець. Вона отримала від чоловіка подарунок. Кому до цього діло? Звісно, що у кожного своя доля та своє життя. Але таке не цікаво зараз
Коментарі зі сторінки Григорія Решетника
Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетника
Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетника показала, як вона розважається з ним на концерті Бейонсе в Польщі.

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Григорій Решетник висловився про підрив Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Григорій Решетник прокоментував свою поїздку за кордон.

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