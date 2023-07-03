Григорій Решетник захистив дружину від нападу хейтерів – навіть пригрозив

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною в одному з київських ресторанів. Фото: instagram.com/p/CpSEKxKN4tz/?hl=ru

Відомий український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник ніжно звернувся до своєї дружини Христини. Український ведучий показав фото з дружиною та пригрозив хейтерам у випадку, якщо вони її образять.

Відповідну публікацію Григорій Решетник розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Моя Королева. Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію та подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший. Твоя витривалість, сміливість, чесність, порядність, працездатність і відданість рідній країні — захоплюють і закохують у тебе ще більше рідних, шанувальників. Продовжуй бути відкритою, працювати, створювати, жити, надихаючи оточуючих. Люблю тебе. І завжди пам’ятай, що доки я поруч — тебе ніхто не образить, а якщо спробує… ми щось придумаємо", — написав Григорій Решетник.

Численні користувачі мережі вирішили не мовчати, а почати обговорювати ситуацію з тим, як дружина ведучого показала, як вона разом з ним була на концерті Бейонсе в Польщі. Люди почали залишати багато коментарів під публікацією Григорія Решетника.

Не розумію цієї показухи…. Як дивитись на ваші відпочинки і здійснення мрій вдовам чи хлопцям, які воюють….. ясно, що треба жити життя, але можна і скромнішими бути, без показухи….

Недоречно !!! Щастя любить тишу!!! Кажіть це своїй дружині наодинці! Не треба засмучувати і дратувати тих, кому зараз пощастило менше! Вам не вистачає толерантності …..

Це тільки піар та не більше. Це все заради популярності. Любіть один одного тихо. Навіщо ці мрії показувати. Зробив та й молодець. Вона отримала від чоловіка подарунок. Кому до цього діло? Звісно, що у кожного своя доля та своє життя. Але таке не цікаво зараз

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетника показала, як вона розважається з ним на концерті Бейонсе в Польщі.

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Григорій Решетник висловився про підрив Каховської ГЕС.

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