Решетник опозорился перед украинцами после громкой свадьбы во время войны — детали

Григорий Решетник оправдался за проведение скандальной свадьбы во время войны
Постоянный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник обратился к украинцам. В частности, он прокомментировал проведение свадьбы бывшего прокурора и работницы ГБР во Львовской области и рассказал о том, как он любит свою работу.
Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram.
Обращение к публике
Украинский телеведущий решил обратиться к людям после того, как провел скандальную свадьбу во Львовской области. Он отметил, что любит свою работу, а окружающие уважают его за профессионализм, ведь он честно помогает родной стране.
Также он утверждает, что очень ценит своих поклонников, поэтому призвал их быть уникальными и стать личностями.
"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья восхищаются, работаю и зарабатываю честно, плачу налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине… С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью. А еще очень ценю и уважаю вас настоящих. Будьте уникальными, станьте личностями!" — обратился к публике Григорий Решетник.
Реакция сети
Впрочем, как бы ведущий не пытался защитить себя после этой ситуации, его подписчики все же начали критиковать его. Люди напомнили о проведении скандальной свадьбы, оставив свои комментарии под публикацией.
- Вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?
- Григорий, вы же забыли про еще один очень важный факт!!!! Продаюсь за деньги, подлизываюсь, забывая обо ВСЕМ, что вокруг происходит!!!! Гуляет вся Украина????? А матери, которые хоронили в это время своих сыновей!!!!!! Позор
- Как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?
- Аморально участвовать в таком событии во время войны
- Профессионал высшего уровня, Григорий. Нет слов, разочарованная в вас на миллионы процентов
Скандал со свадьбой во Львовской области
Не так давно на Львовщине состоялась громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. На мероприятии, которое было в пятизвездочном комплексе Emily Resort во Львове, присутствовало 800 человек, а стоило оно немалых денег.
Например, на празднике был торт примерно за 100 тысяч гривен, а на невесте были серьги за 31 500 долларов. К тому же на свадьбе пела Оля Полякова, DZIDZIO и Александр Пономарев, а вел ее Григорий Решетник.
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