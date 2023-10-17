Решетник опозорился перед украинцами после громкой свадьбы во время войны — детали

Ведущий Григорий Решетник в вышиванке. Фото: Instagram Григория Решетника

Постоянный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник обратился к украинцам. В частности, он прокомментировал проведение свадьбы бывшего прокурора и работницы ГБР во Львовской области и рассказал о том, как он любит свою работу.

Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram.

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Обращение к публике

Украинский телеведущий решил обратиться к людям после того, как провел скандальную свадьбу во Львовской области. Он отметил, что любит свою работу, а окружающие уважают его за профессионализм, ведь он честно помогает родной стране.

Также он утверждает, что очень ценит своих поклонников, поэтому призвал их быть уникальными и стать личностями.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья восхищаются, работаю и зарабатываю честно, плачу налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине… С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью. А еще очень ценю и уважаю вас настоящих. Будьте уникальными, станьте личностями!" — обратился к публике Григорий Решетник.

Публикация со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Впрочем, как бы ведущий не пытался защитить себя после этой ситуации, его подписчики все же начали критиковать его. Люди напомнили о проведении скандальной свадьбы, оставив свои комментарии под публикацией.

Вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?

Григорий, вы же забыли про еще один очень важный факт!!!! Продаюсь за деньги, подлизываюсь, забывая обо ВСЕМ, что вокруг происходит!!!! Гуляет вся Украина????? А матери, которые хоронили в это время своих сыновей!!!!!! Позор

Как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?

Аморально участвовать в таком событии во время войны

Профессионал высшего уровня, Григорий. Нет слов, разочарованная в вас на миллионы процентов

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Скандал со свадьбой во Львовской области

Не так давно на Львовщине состоялась громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. На мероприятии, которое было в пятизвездочном комплексе Emily Resort во Львове, присутствовало 800 человек, а стоило оно немалых денег.

Громкая свадьба во Львовской области на странице Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот из Twitter

Например, на празднике был торт примерно за 100 тысяч гривен, а на невесте были серьги за 31 500 долларов. К тому же на свадьбе пела Оля Полякова, DZIDZIO и Александр Пономарев, а вел ее Григорий Решетник.

Выступление звезд на свадьбе на странице Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот из Twitter

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