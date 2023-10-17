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Григорий Решетник оправдался за проведение скандальной свадьбы во время войны

17 октября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Решетник опозорился перед украинцами после громкой свадьбы во время войны — детали
Ведущий Григорий Решетник в вышиванке. Фото: Instagram Григория Решетника
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Постоянный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник обратился к украинцам. В частности, он прокомментировал проведение свадьбы бывшего прокурора и работницы ГБР во Львовской области и рассказал о том, как он любит свою работу.

Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram.

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Обращение к публике

Украинский телеведущий решил обратиться к людям после того, как провел скандальную свадьбу во Львовской области. Он отметил, что любит свою работу, а окружающие уважают его за профессионализм, ведь он честно помогает родной стране.

Также он утверждает, что очень ценит своих поклонников, поэтому призвал их быть уникальными и стать личностями.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья восхищаются, работаю и зарабатываю честно, плачу налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине… С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью. А еще очень ценю и уважаю вас настоящих. Будьте уникальными, станьте личностями!" — обратился к публике Григорий Решетник.

Публикация со страницы Григория Решетника
Публикация со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Впрочем, как бы ведущий не пытался защитить себя после этой ситуации, его подписчики все же начали критиковать его. Люди напомнили о проведении скандальной свадьбы, оставив свои комментарии под публикацией.

  • Вам с собой тортика за 100 тысяч хоть завернули? Не подавились?
  • Григорий, вы же забыли про еще один очень важный факт!!!! Продаюсь за деньги, подлизываюсь, забывая обо ВСЕМ, что вокруг происходит!!!! Гуляет вся Украина????? А матери, которые хоронили в это время своих сыновей!!!!!! Позор
  • Как там свадьба прокурора? Деньги пахнут или нет?
  • Аморально участвовать в таком событии во время войны
  • Профессионал высшего уровня, Григорий. Нет слов, разочарованная в вас на миллионы процентов
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Скандал со свадьбой во Львовской области

Не так давно на Львовщине состоялась громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. На мероприятии, которое было в пятизвездочном комплексе Emily Resort во Львове, присутствовало 800 человек, а стоило оно немалых денег.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Громкая свадьба во Львовской области на странице Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот из Twitter

Например, на празднике был торт примерно за 100 тысяч гривен, а на невесте были серьги за 31 500 долларов. К тому же на свадьбе пела Оля Полякова, DZIDZIO и Александр Пономарев, а вел ее Григорий Решетник.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Выступление звезд на свадьбе на странице Joseph Dymydivskyi. Фото: скриншот из Twitter

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник высказался о катастрофе в Херсонской области.

Ранее мы рассказывали о том, что известный ведущий Григорий Решетник показал свою семью.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник показал своих маленьких сыновей.

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