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Дружина Решетніка розповіла про свою закордонну подорож: українці не стрималися

9 жовтня 2023 17:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Христину Решетнік розкритикували через подорож за кордон — бурна реакція мережі
Дружина Григорія Решетніка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дружина відомого актора і постійного ведучого романтичного проєкту "Холостяк" Григорія Решетніка Христина розповіла про свою подорож. Жінка зізналася, що їздила не тільки Україною, а й містами інших країн, і звернулася до своїх фоловерів.

Відповідною публікацією Христина Решетнік поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Закордонна поїздка

Кохана відомого українського телеведучого розповіла про те, як вона їздила українськими і закордонними містами. Також Христина звернулася до своїх хейтерів і зізналася, що вона продовжує перебувати зі своєю сім’єю в Україні.

За словами жінки, вона продовжує разом зі своїм чоловіком Григорієм і трьома дітьми допомагати українським захисникам у боротьбі з російською агресією. Христина попросила всіх хейтерів робити те саме, що й вона.

"Телепортація відбулася) Я уже у Львові)) Складні переїзди та перельоти: Київ, Краків, Дубай, Лондон, Краків — це все за останні кілька днів. Тому усі мої "добрі" дописувачі, не переймайтесь! Подорож була робочою! Вже в Україні, як і в попередні роки, місяці, тобто, завжди! Я та моя сімʼя працюємо, аби допомагати нашим Героям і Героїням! Закликаю й вас робити те саме, а не займатися писаниною і хейтом! Хоча, я знаю, що мої справжні підписники все розуміють і відчувають!" — підписала свою публікацію Христина Решетнік.

Публікація зі сторінки Христини Решетнік
Публікація зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Фоловери жінки українського ведучого не змогли залишитися осторонь і почали обговорювати її поїздки. Люди стали залишати як позитивні, так і негативні коментарі під фотографіями Христини Решетнік, якими вона поділилася в Instagram.

  • Та скільки можна за таке відчитуватися? Кожен себе "лікує, рятує", як може. Полетіла — значить треба було або роботі, або душі. Нащо взагалі акцентувати тих, хто за таке хейтить. Люди, камон. Добрішими треба бути. Як собаки всі стали. Нам і ворогів не треба вже. Самі такі
  • Христиночко, я Вами пишаюся. Ви приклад справжньої, сильної, чуйної та класної української жінки!
  • Нехай, мені шкода, але дійсно не той час для такого контенту. Все-таки хлопці гинуть, люди вмирають, країна у тяжкому стані
  • Ну таке… У нашій країні війна. Я розумію, що вона не кожного стосується. Але показувати на показуху, як тобі добре, і, ти на відміну від інших, можеш літати світом, — це тупо. Стільки негативу навіть в Інтернеті. Не дивуйтесь, що життя потім не складається. Щастя любить тишу
Коментарі зі сторінки Христини Решетнік
Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Христини Решетнік
Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Христини Решетнік
Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Христини Решетнік
Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Концерт Бейонсе в Польщі

Не так давно дружина Григорія Решетніка показувала, як вона розважалася на концерті знаменитої виконавиці Бейонсе, який відбувся у Польщі. На кадрах жінка показала, як вона танцює під її пісні.

"Моя мрія сьогодні здійснилася. П’ять років тому не вдалося потрапити на концерт Бейонсе, а цьогоріч вирішила — мрії повинні збуватися, бо життя непередбачуване… Словом, дозволила собі трішки переключитися, і ділюсь з вами вайбом цього вечора", — підписала кадри Христина Решетнік.

Публікація зі сторінки Христини Решетнік
Кадри Христини Решетнік з концерту Бейонсе в Польщі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетніка показала фото з пляжу. 

Раніше ми розповідали про те, що Христина Решетнік поділилася кадрами зі свого відпочинку. 

Також ми повідомляли про те, що кохана ведучого Григорія Решетніка показала, що створив її син.

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