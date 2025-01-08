Алина Гросу и Роман Полянский отдыхают в Карпатах - фото

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу отправилась на отдых со своим мужем, российским актером Романом Полянским. Супруги решили провести уикенд в Украине.

Фото со своим избранником артистка поделилась в Instagram.

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Певица, которая сейчас живет в США, вернулась в Украину на зимние каникулы. Компанию Алине составил ее муж. После новогодних праздников супруги отправились на один из горно-лыжных курортов в Черновицкой области.

В stories Гросу поделилась романтическим фото из поездки. В кадре певица позировала в объятиях актера на фоне заснеженных Карпат. Фотографию Алина оставила без подписи, а лицо своего избранника закрыла сердечком.

Алина Гросу с мужем. Фото: instagram.com/alina_grosu

На данный момент Гросу до сих пор официально не подтвердила свой брак с Полянским. Однако из сети уже давно известно, что 28-летняя певица во второй раз вышла замуж за российского актера, с которым встречалась до полномасштабной войны.

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