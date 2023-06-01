Грубіян в неадекватному стані погрожував Раміні Есхакзай під час тривоги

Чоловік погрожує Раміні Есхакзай. Скришот: Instagram/raminalalala

Під час однієї з повітряних тривог в столиці блогерка Раміна Есхакзай потрапила в неприємну ситуацію. Її автівку забрав евакуатор. Але зіпсувало їй настрій не це, а хамська поведінка невідомого чоловіка.

Про це блогерка розповіла у своєму Instagram.

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Раміна опублікувала відео, на якому під час розмови з працівниками евакуаційної служби до неї підійшов невідомий чоловік. Він представився Ігорем Князем і брутально зробив зауваження щодо водійського досвіду блогерки. Чоловік був незадоволений тим, що евакуатор перегородив виїзд одній з автівок.

Есхакзай назвала його п'яним. У відповідь чоловік почав привселюдно принижувати блогерку, пропонуючи їй оральний секс. Мовчати Раміна не стала.

"Це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводять себе в кращих традиціях "нових русскіх", — зазначила Раміна.

В іншій публікації Есхакзай повідомила, що вона сплатила штраф. Втім вважає неправильним, що евакуаційна служба працює під час тривоги. Але найбільше її обурив той чоловік, якого блогерка намагається ідентифікувати.

Обурені поведінкою незнайомця й підписники блогерки, за якою тільки в Instagram стежать понад 430 тисяч фоловерів.

На передок його, там він і "посмокче"

Блатне життя князя скінчилося прямо зараз

Є враження, що зараз на війні гине цвіт нації, а бидло просто "цвіте і пахне" на вулицях міста. Так розмовляти з жінкою — це дно. Ще й другий йому руки тримав, щоб він вас не бив?

Одне питання: чому чоловіку на Maserati не все одно на припаркований автомобіль Раміни? Невже не має більш важливих справ в цьому житті

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою. Також ми розповідали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків.