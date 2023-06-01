Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Грубіян в неадекватному стані погрожував Раміні Есхакзай під час тривоги arrow

Грубіян в неадекватному стані погрожував Раміні Есхакзай під час тривоги

1 червня 2023 14:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Грубіян в неадекватному стані погрожував Раміні Есхакзай під час тривоги
Чоловік погрожує Раміні Есхакзай. Скришот: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час однієї з повітряних тривог в столиці блогерка Раміна Есхакзай потрапила в неприємну ситуацію. Її автівку забрав евакуатор. Але зіпсувало їй настрій не це, а хамська поведінка невідомого чоловіка. 

Про це блогерка розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Суперечка біля евакуатора

Раміна опублікувала відео, на якому під час розмови з працівниками евакуаційної служби до неї підійшов невідомий чоловік. Він представився Ігорем Князем і брутально зробив зауваження щодо водійського досвіду блогерки. Чоловік був незадоволений тим, що евакуатор перегородив виїзд одній з автівок.

Есхакзай назвала його п'яним. У відповідь чоловік почав привселюдно принижувати блогерку, пропонуючи їй оральний секс. Мовчати Раміна не стала.

"Це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводять себе в кращих традиціях "нових русскіх", — зазначила Раміна. 

В іншій публікації Есхакзай повідомила, що вона сплатила штраф. Втім вважає неправильним, що евакуаційна служба працює під час тривоги. Але найбільше її обурив той чоловік, якого блогерка намагається ідентифікувати. 

Обурені поведінкою незнайомця й підписники блогерки, за якою тільки в Instagram стежать понад 430 тисяч фоловерів. 

  • На передок його, там він і "посмокче"
  • Блатне життя князя скінчилося прямо зараз
  • Є враження, що зараз на війні гине цвіт нації, а бидло просто "цвіте і пахне" на вулицях міста. Так розмовляти з жінкою — це дно. Ще й другий йому руки тримав, щоб він вас не бив?
  • Одне питання: чому чоловіку на Maserati  не все одно на припаркований автомобіль Раміни? Невже не має більш важливих справ в цьому житті 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою. Також ми розповідали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB