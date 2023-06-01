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Грубиян в неадекватном состоянии угрожал Рамине Эсхакзай во время тревоги

1 июня 2023 14:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Грубиян в неадекватном состоянии угрожал Рамине Эсхакзай во время тревоги
Мужчина угрожает Рамине Эсхакзай. Скришот: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время одной из воздушных тревог в столице блогерша Рамина Эсхакзай попала в неприятную ситуацию. Ее автомобиль забрал эвакуатор. Но испортило ей настроение не это, а хамское поведение неизвестного мужчины.

Об этом блогерша рассказала в своем Instagram.

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Спор возле эвакуатора

Рамина опубликовала видео, на котором во время разговора с работниками эвакуационной службы к ней подошел неизвестный мужчина. Он представился Игорем Князем и грубо сделал замечания по поводу водительскому опыта блогерши. Мужчина был недоволен тем, что эвакуатор преградил выезд одному из автомобилей.

Эсхакзай назвала его пьяным. В ответ мужчина начал публично унижать блогершу, предлагая ей оральный секс. Молчать Рамина не стала.

"Это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских", — отметила Рамина.

В другой публикации Эсхакзай сообщила, что она заплатила штраф. Впрочем, считает неправильным, что эвакуационная служба работает во время тревоги. Но больше всего ее возмутил тот мужчина, которого блогерша пытается идентифицировать.

Возмущены поведением незнакомца и подписчики блогерши, за которыми только в Instagram следят более 430 тысяч фолловеров.

  • На передок его, там он и "пососет"
  • Блатная жизнь князя кончилась прямо сейчас
  • Есть впечатление, что сейчас на войне гибнет цвет нации, а быдло просто "цветет и пахнет" на улицах города. Так разговаривать с женщиной — это дно. Еще другой ему руки держал, чтобы он вас не бил?
  • Один вопрос: почему мужчине на Maserati не все равно на припаркованный автомобиль Рамины? Неужели нет более важных дел в этой жизни

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой. Также мы рассказывали, что Рамина разошлась со своим бойфрендом после пяти лет отношений.

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