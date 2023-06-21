Гурт "Антитіла" святкує 15-річчя, а фронтмен Тарас Тополя — день народження

Гурт "Антитіла". Фото: Google

Сьогодні, 21 червня, у гурта "Антитіла" подвійне свято: музичному колективу виповнилось 15 років, а його фронтмену, співаку та громадському діячеві Тарасу Тополі — 36.

Про це повідомляється у соцмережах гурту та артиста.

Читайте також:

День народження гурту

У своєму Instagram Тарас не згадав про власний день народження. Він підбив підсумки 15-річної історії гурту та оголосив закордонний тур, який відбудеться вже цієї осені.

"За цей час ми створили багато різних пісень. Зняли десятки кліпів, щоб передати зміст і настрій кожної композиції. Ми змінювали стиль, експериментували з музикою, ми збирали паби і стадіони, поміж цим займалися волонтерською і військовою справами. Завжди намагалися бути чесними перед собою і перед прихильниками. Ми несемо відповідальність за наші слова і вчинки перед людьми, які колись впустили нашу творчість у своє життя. І ми намагаємося бути щирими у всьому, що робимо", — написав Тополя.

Учасники гурту "Антитіла" одними з перших серед українських знаменитостей пішли на фронт та тривалий час захищали країну від окупантів на сході України.

День народження Тополі

На сторінках групи в соцмережах учасники "Антитіл" привітали Тараса з днем народження. За словами музикантів, Тополя — це людина, яка не знає слова крінж та краш, але все одно набирає мільйони переглядів в ТікТок та десятки тисяч людей на живих концертах.

"Ми всі, хто йде з тобою поруч, не перестаємо дивуватись твоїй мудрості, виваженості, сміливості, талановитості, відданості справі, чесності і порядності. Ти надійний друг, хоч і дуже закритий, ти дуже відповідальний, хоч і одночасно забудькуватий. Ми звикли. Ти маєш знати, що поруч із тобою йдуть люди, які не зрадять, які підтримають і прикриють", — написав колектив гурту "Антитіла".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки гурт "Антитіла" продав квитків на концерт у Криму. Також ми розповідали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції.