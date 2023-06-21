Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гурт "Антитіла" святкує 15-річчя, а фронтмен Тарас Тополя — день народження arrow

Гурт "Антитіла" святкує 15-річчя, а фронтмен Тарас Тополя — день народження

21 червня 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт "Антитіла" святкує 15-річчя, а фронтмен Тарас Тополя — день народження
Гурт "Антитіла". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 21 червня, у гурта "Антитіла" подвійне свято: музичному колективу виповнилось 15 років, а його фронтмену, співаку та громадському діячеві Тарасу Тополі — 36.

Про це повідомляється у соцмережах гурту та артиста. 

Читайте також:

День народження гурту

У своєму Instagram Тарас не згадав про власний день народження. Він підбив підсумки 15-річної історії гурту та оголосив закордонний тур, який відбудеться вже цієї осені.

"За цей час ми створили багато різних пісень. Зняли десятки кліпів, щоб передати зміст і настрій кожної композиції. Ми змінювали стиль, експериментували з музикою, ми збирали паби і стадіони, поміж цим займалися волонтерською і військовою справами. Завжди намагалися бути чесними перед собою і перед прихильниками. Ми несемо відповідальність за наші слова і вчинки перед людьми, які колись впустили нашу творчість у своє життя. І ми намагаємося бути щирими у всьому, що робимо", — написав Тополя. 

Учасники гурту "Антитіла" одними з перших серед українських знаменитостей пішли на фронт та тривалий час захищали країну від окупантів на сході України. 

День народження Тополі

На сторінках групи в соцмережах учасники "Антитіл" привітали Тараса з днем народження. За словами музикантів, Тополя — це людина, яка не знає слова крінж та краш, але все одно набирає мільйони переглядів в ТікТок та десятки тисяч людей на живих концертах.

"Ми всі, хто йде з тобою поруч, не перестаємо дивуватись твоїй мудрості, виваженості, сміливості, талановитості, відданості справі, чесності і порядності. Ти надійний друг, хоч і дуже закритий, ти дуже відповідальний, хоч і одночасно забудькуватий. Ми звикли. Ти маєш знати, що поруч із тобою йдуть люди, які не зрадять, які підтримають і прикриють", — написав колектив гурту "Антитіла".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки гурт "Антитіла" продав квитків на концерт у Криму.  Також ми розповідали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB