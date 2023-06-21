Группа "Антитіла" празднует 15-летие, а фронтмен Тарас Тополя — день рождения

Группа "Антитіла". Фото: Google

Сегодня, 21 июня, у группы "Антитіла" двойной праздник: музыкальному коллективу исполнилось 15 лет, а его фронтмену, певцу и общественному деятелю Тарасу Тополе — 36.

Об этом сообщается в соцсетях группы и артиста.

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День рождения группы

В своем Instagram Тарас не упомянул о собственном дне рождения. Он подвел итоги 15-летней истории группы и объявил заграничный тур, который состоится уже этой осенью.

"За это время мы создали много разных песен. Сняли десятки клипов, чтобы передать содержание и настроение каждой композиции. Мы меняли стиль, экспериментировали с музыкой, мы собирали пабы и стадионы, между этим занимались волонтерским и военным делами. Всегда пытались быть честными перед собой и перед поклонниками. Мы несем ответственность за наши слова и поступки перед людьми, которые когда-то впустили наше творчество в свою жизнь. И мы стараемся быть искренними во всем, что делаем", — написал Тополя.

Участники группы "Антитіла" одними из первых среди украинских знаменитостей ушли на фронт и долгое время защищали страну от оккупантов на востоке Украины.

День рождения Тополи

На страницах группы в соцсетях участники "Антитіла" поздравили Тараса с днем рождения. По словам музыкантов, Тополя — это человек, не знающий слова кринж и краш, но все равно набирающий миллионы просмотров в ТикТок и десятки тысяч людей на живых концертах.

"Мы все, кто идет с тобой рядом, не перестаем удивляться твоей мудрости, взвешенности, смелости, талантливости, преданности делу, честности и порядочности. Ты надежный друг, хоть и очень закрытый, ты очень ответственный, хоть и одновременно забывчив. Мы привыкли. Ты должен знать, что рядом с тобой идут люди, которые не предадут, которые поддержат и прикроют", — написал коллектив группы "Антитіла".

Напомним, ранее мы писали, сколько группа "Антитіла" продала билеты на концерт в Крыму. Также мы рассказывали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности громкого инцидента во Франции.