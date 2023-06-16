Скільки гурт "Антитіла" продав квитків на концерт в Криму

Гурт "Антитіла". Фото: Google

Напередодні учасники гурту "Антитіла" відкрили передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті (Крим). Артисти стали першими в українському шоу-бізнесі, хто втілив подібний кейс. Фронтмен гурту, Тарас Тополя, розповів, скільки вже продано квитків.

Про це стало відомо у новому випуску проєкту "20:23" шоумена Євгена Яновича.

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Подробиці

Концерт має відбутися за добу до святкування Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард". Ціна квитків єдина — 900 гривень. Втім, на концерт вже продано більше квитків, аніж вміщує стадіон.

Скриншот: Tickets Box

"Я знаю, що приблизно 10 тисяч квитків вже продано", — заявив Тополя.

За інформацією Яновича, "Авангард" може вмістити тільки 7000 гостей. Євген запитався, чи потрібно робити реконструкцію стадіону. На що Тарас відповів — музиканти можуть відіграти й два концерти. Також Тополя детальніше розповів про ініціативу.

"Це менше промоакція, це більше акт інформаційної гри, контрпропаганди. Можете сприймати це як завгодно. Насправді ми сприймаємо це як факт, що відбудеться. Ми готуємося до цього концерту", — заявив Тополя.

Фрагмент у відео з 02:54

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" двома мовами презентував саундтрек до відеогри про військовий дрон. Також ми розповідали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: подробиці гучного інциденту у Франції.