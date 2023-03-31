Гурт "Антитіла" записав саундтрек до відеогри про військовий дрон
Гурт "Антитіла" записав саундтрек до гри-симулятора Death From Above про військовий дрон. Вона вийде на сервісі Steam у найближчі місяці.
Про це у своїх соцмережах повідомили музиканти.
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Подробиці
Death From Above — це аркадна гра про війну безпілотників, де головний герой грає за українського військового, який бореться з російськими окупантами. У створенні гри-симулятора задіяні команди з різних країн: України, Польщі, Фінляндії, Казахстану, Німеччини та Португалії.
Розробники ініціювали проєкт з підтримки ЗСУ. 30% доходу від гри буде розподілено між двома українськими організаціями: "Повернись живим" і "Армія безпілотників". Після того, як Death From Above окупиться, благодійний внесок збільшать до 70%.
"Це цікавий досвід для нас. Більше того, наша команда любить комп’ютерні ігри та розуміє, як це все працює, яка велика спільнота стоїть у цій сфері в Європі та у світі. І це важливо, що європейські розробники готові підтримувати Україну та українську армію, що найважливіше, у свій спосіб. Граючи у цю гру, геймери автоматично підтримуватимуть наш оборонний комплекс! Щодо пісні — напевно, це буде "найважча" у нашій творчості композиція і зовсім не схожа на наші попередні. Вона може здивувати наших прихильників, але ви все зрозумієте, коли побачите цю гру і поєднаєте її зі звучанням. У грі пісня звучатиме двома мовами", — розповів лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2.