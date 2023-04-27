Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Группа "Антитіла" открыла продажу билетов на концерт в Крыму: где и когда будет выступление arrow

Группа "Антитіла" открыла продажу билетов на концерт в Крыму: где и когда будет выступление

27 апреля 2023 09:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Группа "Антитіла" открыла продажу билетов на концерт в Крыму: где и когда будет выступление
Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Группа "Антитіла" объявила дату своего первого концерта за длительное время в пока еще оккупированном Крыму. Музыканты определились с городом и датой предстоящего выступления.

Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Где играют концерт "Антитіла"

Музыканты открыли предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте. Оно пройдет за сутки до празднования Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард".

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — сообщили музыканты.

"Антитіла" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсим  современной украинской музыкой все южное побережье Крыма.

Напомним, ранее мы писали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности громкого инцидента во Франции. Также мы рассказывали, что за день до первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", 8 мая, группа "Антитіла" выступит на сцене Городка Евровидения в английском Ливерпуле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас