Группа "Антитіла" открыла продажу билетов на концерт в Крыму: где и когда будет выступление

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/antytila_official

Группа "Антитіла" объявила дату своего первого концерта за длительное время в пока еще оккупированном Крыму. Музыканты определились с городом и датой предстоящего выступления.

Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

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Музыканты открыли предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте. Оно пройдет за сутки до празднования Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард".

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — сообщили музыканты.

"Антитіла" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсим современной украинской музыкой все южное побережье Крыма.

Напомним, ранее мы писали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности громкого инцидента во Франции. Также мы рассказывали, что за день до первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", 8 мая, группа "Антитіла" выступит на сцене Городка Евровидения в английском Ливерпуле.