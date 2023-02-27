Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и участники группы U2

В столице Великобритании состоялся концерт группы "Антитіла". На сцену к украинским музыкантам присоединились и участники культовой ирландской группы U2.

Об этом сообщается в социальных сетях группы "Антитіла".

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По словам украинских музыкантов, на протяжении всего времени на передовой они испытывали немалую поддержку из Соединенного Королевства. Так что для них была честь выступить в Лондоне.

К группе "Антитіла" на сцене присоединились Боно и Эдж из U2. Это уже не первая их встреча — до этого музыканты вместе выступали в киевском метрополитене.

"Большая честь снова стоять на сцене с вами. Больше удовольствия — не в подземке. Боно и Эдж приняли участие в нашем концерте в Лондоне. Спасибо за все", — написали музыканты в соцсети.

Также группа "Антитіла" анонсировала документалку, участие в которой примут ирландские рокеры.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" презентовала мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". Также мы рассказывали, что пока участники группы "Антитіла" были на фронте, на них подали в суд по давнему громкому делу.