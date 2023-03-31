Группа "Антитіла" записала саундтрек про видеоигру о военном дроне

Группа "Антитіла"

Группа "Антитіла" записала саундтрек к игре-симулятору Death From Above о военном дроне. Она выйдет на сервис Steam в ближайшие месяцы.

Об этом в своих соцсетях сообщили музыканты.

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Death From Above — это аркадная игра о войне беспилотников, где главный герой играет за украинского военного, борющегося с российскими оккупантами. В создании игры-симулятора задействованы команды из разных стран Украины, Польши, Финляндии, Казахстана, Германии и Португалии.

Разработчики инициировали проект по поддержке ВСУ. 30% дохода от игры будет распределено между двумя украинскими организациями: "Вернись живым" и "Армия беспилотников". После того как Death From Above окупится, благотворительный взнос будет увеличен до 70%.

"Это интересный опыт для нас. Более того, наша команда любит компьютерные игры и понимает, как это все работает, какое большое сообщество стоит в этой сфере в Европе и мире. И это важно, что европейские разработчики готовы поддерживать Украину и украинскую армию, что самое важное, своим способом. Играя в эту игру, геймеры будут автоматически поддерживать наш оборонный комплекс! Относительно песни — наверное, это будет "самая тяжелая" в нашем творчестве композиция и совсем не похожа на наши предыдущие. Она может удивить наших поклонников, но вы все поймете, когда увидите эту игру и соедините ее со звучанием. В игре песня будет звучать на двух языках", — рассказал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Напомним, ранее мы писали, что маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2.