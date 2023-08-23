Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та Огнєвіч презентували кліп на пісню "Народжені вільними"

Сергій Танчинець та Злата Огнєвіч. Фото: менеджмент гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вперше випустили дуетну роботу разом зі співачкою Златою Огнєвіч. Артисти презентували композицію "Народжені вільними" та кліп на неї.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

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За словами музикантів, нова пісня про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними. Прем’єра синглу відбулась до важливого свята — Дня Незалежності України.

"Це пісня про нас: вільних, сильних та непереможних. Вона про тих українців, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю і завжди будуть виборювати свою свободу, будуть йти до останнього заради Незалежності", — прокоментувала прем’єру Огнєвіч.

"Пісня "Народжені вільними" не схожа на творчість "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", та і не схожа на пісні Злати. Це щось зовсім інше — те, у чому ми поєдналися. А найголовніше — вона має сильний меседж який ми хочемо донести до кожного українця. "Народжені вільними" — це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей", — поділився фронтмен "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець.

Зйомки відео відбулись в працюючому кам’яному кар’єрі, який є відображенням сили та міці. На таку локацію артистів наштовхнула робота видатного українського письменника Івана Франка "Каменярі": "Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сесю розбить".

Вперше новий хіт у дуетному виконанні наживо шанувальники зможуть почути вже зовсім скоро, а саме 2 вересня, на сольному концерті "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вирушив у масштабний світовий тур. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч показала сталкера, який її переслідує.