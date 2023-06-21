Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" зібрав більше мільйона гривень для ЗСУ на концертах у Києві

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: Менеджмент артиста

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступив з аншлаговими концертами у столиці. Музиканти зіграли свої відомі хіти та зібрали чималу суму для української армії.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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15 та 17 червня гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дав 2 благодійні концерти: ексклюзивний концерт у супроводі оркестру та рок-концерт у форматі фан-зони.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступив у Києв. Фото: Менеджмент артиста.

Віктор Павлік з дружино завітали на концерт. Фото: Менеджмент артиста

Ведучий Павло Шилько. Фото: Менеджмент артиста

У програмі прозвучали, як відомі, так і нові пісні гурту. Завдяки двом концертам у Києві, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" вдалось зібрати 1 450 000 грн на допомогу Збройним Силам України. 650 000 грн – завдяки продажу квитків та проведенню аукціону, та 800 000 грн за ініціативи генерального продюсера гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Олега Ходачука.

Під час концертів, Олег разом з гуртом влаштував ще один особливий збір з нагоди свого дня народження – глядачі та гості мали змогу задонатити на безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія", який відправлять на потреби Збройних сил.

Під час концертів також проводились благодійні аукціони. Серед лотів був і український прапор з підписами гурту, і футбольний м’яч з автографами гравців та тренера "Динамо", а ще – пляшка вина, яка дивом вціліла після влучання ворожої ракети в один із найбільших складів Київщини.

Під час двох виступів у Києві, українські військові робили пропозиції руки та серця своїм дівчатам. Хлопці домовлялись з музикантами, а ті зупиняли свій виступ, щоб дати їм можливість освідчитись.

На концерті було чимало романтики. Фото: Менеджмент артиста

Сергій Танчинець. Фото: Менеджмент артиста

"Ми ніколи не відмовляємо, коли до нас звертаються з подібними проханнями. Навпаки, кохання та створення нової сім‘ї – це прекрасно!", – ділиться Сергій Танчинець.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" продовжують свій всесвітній тур під назвою "Разом до перемоги". Гурт виступить у 50 містах України, а також у США, Канаді та Європі.

"Куплений вами квиток на концерт гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — це донат для українських військових, а тим самим – внесок у нашу перемогу. Більшу частину цих коштів ми витратимо на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. Війна почалась ще у 2014 році, але 24 лютого 2022 року кожен з нас відчув це пекло на собі. В цей день український народ почав рух до справжньої Незалежності. Немає іншого шляху у нас з вами, як шлях до Перемоги. І саме зараз, весь український народ, та в першу чергу — Збройні Сили України, рухають нашу Країну до цієї неминучої, української Перемоги", — Сергій Танчинець.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС, який призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи на півдні нашої країни, українські знаменитості долучилися до зборів коштів на допомогу. Креативно до цієї благодійної ініціативи підійшов шоумен Анатолій Анатоліч.

Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода готова надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, яка постраждала від підриву Каховської ГЕС.