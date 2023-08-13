Злата Огнєвіч показала сталкера, який її переслідує: фото
Напередодні співачка Злата Огнєвіч написала заяву до поліції на переслідувача на ім'я Роман. Після цього зі сталкером провели бесіду поліціянти в одному з відділень у столиці. Втім, це не зупинило переслідувача.
Про це Злата Огнєвіч розповіла в сторіз свого Instagram.
Подробиці
За словами Злати, сталкер знайшов номер її телефону, турбував її дзвінками, чекав біля будинку. Терпець Огнєвіч урвався, і вона все ж таки звернулась до поліції. Однак після цього чоловік продовжив переслідувати співачку. Він прийшов в один із ресторанів Києва, в якому тоді була Огнєвіч.
Про місцеперебування сталкер дізнався із соцмереж, які Злата активно веде. Співачка опублікувала відео, як він заходить до закладу та зазначила — вона не вірить в те, що чоловік випадково зайшов саме в цей ресторан.
"Романе, запрошую на співбесіду до відділку (поліції. — Ред.). Дорогу знаєте, адже були тут нещодавно. Пропоную прийти розповісти — чому ви мене переслідуєте", — заявила Огнєвіч.
Також Злата зазначила, що вона не буде змінювати стиль свого життя через переслідувачів. Співачка продовжуватиме вести соціальні мережі та ставити геолокації на своїх фото та відео.
"Є закон, є поліція, яка буде працювати з цією людиною, яка чомусь вирішила, що має право мене переслідувати. Я давно могла б застосувати інші міри, ви розумієте, про що я. Але я за законну діяльність, законний вплив на таких переслідувачів. Тому сподіваюся, що наша поліція відреагує", — підсумувала Огнєвіч.
Раніше ми розповідали, що після обстрілу Києва в Злати Огнєвіч з'явились "темні" думки. Також ми розповідали, що росіяни поставили під загрозу концерт Злати Огнєвіч.