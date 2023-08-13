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Злата Огнєвіч показала сталкера, який її переслідує: фото

13 серпня 2023 09:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Злата Огнєвіч показала сталкера, який її переслідує: фото
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Злата Огнєвіч написала заяву до поліції на переслідувача на ім'я Роман. Після цього зі сталкером провели бесіду поліціянти в одному з відділень у столиці. Втім, це не зупинило переслідувача.

Про це Злата Огнєвіч розповіла в сторіз свого Instagram.

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Подробиці

За словами Злати, сталкер знайшов номер її телефону, турбував її дзвінками, чекав біля будинку. Терпець Огнєвіч урвався, і вона все ж таки звернулась до поліції. Однак після цього чоловік продовжив переслідувати співачку. Він прийшов в один із ресторанів Києва, в якому тоді була Огнєвіч. 

Про місцеперебування сталкер дізнався із соцмереж, які Злата активно веде. Співачка опублікувала відео, як він заходить до закладу та зазначила — вона не вірить в те, що чоловік випадково зайшов саме в цей ресторан. 

Переслідувач Злати Огнєвіч. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

"Романе, запрошую на співбесіду до відділку (поліції. — Ред.). Дорогу знаєте, адже були тут нещодавно. Пропоную прийти  розповісти — чому ви мене переслідуєте", — заявила Огнєвіч.

Також Злата зазначила, що вона не буде змінювати стиль свого життя через переслідувачів. Співачка продовжуватиме вести соціальні мережі та ставити геолокації на своїх фото та відео. 

"Є закон, є поліція, яка буде працювати з цією людиною, яка чомусь вирішила, що має право мене переслідувати. Я давно могла б застосувати інші міри, ви розумієте, про що я. Але я за законну діяльність, законний вплив на таких переслідувачів. Тому сподіваюся, що наша поліція відреагує", — підсумувала Огнєвіч. 

Раніше ми розповідали, що після обстрілу Києва в Злати Огнєвіч з'явились "темні" думки. Також ми розповідали, що росіяни поставили під загрозу концерт Злати Огнєвіч.

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