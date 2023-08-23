Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и Огневич презентовали клип на песню "Народжені вільними"

Сергей Танчинец и Злата Огневич. Фото: менеджмент группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" впервые выпустила дуэтную работу вместе с певицей Златой Огневич. Артисты представили композицию "Народжені вільними" и клип на нее.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

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Подробности творческого сотрудничества

По словам музыкантов, новая песня о силе и мощи украинского народа, о желании всех украинцев быть свободными и независимыми. Премьера сингла состоялась к важному празднику — Дню Независимости Украины.

"Это песня о нас: свободных, сильных и непобедимых. Она о тех украинцах, которые никогда не будут мириться с несправедливостью и всегда будут бороться за свою свободу, будут идти до последнего ради Независимости", — прокомментировала премьеру Огневич.

"Песня "Народжені вільними" не похожа на творчество "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", да и не похожа на песни Златы. Это что-то совсем другое — то, в чем мы соединились. А самое главное — у нее сильный месседж, который мы хотим донести до каждого украинца. "Народжені вільними" — это манифест сильных, независимых и свободных духом людей", — поделился фронтмен "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец.

Съемки видео прошли в работающем каменном карьере, который является отражением силы и мощи. На такую локацию артистов натолкнула работа выдающегося украинского писателя Ивана Франко "Каменщики": "Лупайте сю скалу! Пусть ни жар, ни холод не остановит вас! Сносите и труд, и жажду, и голод, потому что вам назначено скалу сесю разбить".

Впервые новый хит в дуэтном исполнении вживую поклонники смогут услышать уже совсем скоро, а именно 2 сентября, на сольном концерте "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отправилась в масштабный мировой тур. Также мы рассказывали, что Злата Огневич показала преследующего ее сталкера.