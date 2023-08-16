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Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отправляется в масштабный мировой тур

16 августа 2023 13:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" отправляется в масштабный мировой тур
Группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ". Фото: менеджмент группы
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" анонсировала масштабный благотворительный тур "Разом до Перемоги". Гастроли охватят Европу, Америку, Канаду, Великобританию, страны Балтии и, конечно, Украину.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Несмотря на то, что благодаря своим выступлениям группа вместе с поклонниками собрада более 30 миллионов гривен на помощь Вооруженным Силам Украины в течение 2022 года — они не останавливаются.

 

Абсолютно все эти концерты благотворительные. Большая часть вырученных средств будет направлена на покупку автомобилей, дронов и других необходимых вещей для Вооруженных Сил Украины.

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" всегда была известна своим умением творить увлекательную атмосферу на сцене, а теперь переводит эту энергию в помощь Вооруженным Силам Украины. Большая часть вырученных средств будет направляться на покупку автомобилей, дронов и других вещей, которые нужны украинским солдатам на передовой.

Напомним, Селин Дион отменила мировое турне из-за редкого заболевания.

Ранее Тина Кароль анонсировала первый за полгода всеукраинский тур: какие цены на билеты.

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