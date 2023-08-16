Группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" отправляется в масштабный мировой тур

Группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ". Фото: менеджмент группы

Украинская группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" анонсировала масштабный благотворительный тур "Разом до Перемоги". Гастроли охватят Европу, Америку, Канаду, Великобританию, страны Балтии и, конечно, Украину.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Выступления в Европе и США

Несмотря на то, что благодаря своим выступлениям группа вместе с поклонниками собрада более 30 миллионов гривен на помощь Вооруженным Силам Украины в течение 2022 года — они не останавливаются.

Абсолютно все эти концерты благотворительные. Большая часть вырученных средств будет направлена на покупку автомобилей, дронов и других необходимых вещей для Вооруженных Сил Украины.

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" всегда была известна своим умением творить увлекательную атмосферу на сцене, а теперь переводит эту энергию в помощь Вооруженным Силам Украины. Большая часть вырученных средств будет направляться на покупку автомобилей, дронов и других вещей, которые нужны украинским солдатам на передовой.

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