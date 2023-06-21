Группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" собрала более миллиона гривен для ВСУ на концертах в Киеве

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: Менеджмент артиста

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступила с аншлаговыми концертами в столице. Музыканты сыграли свои известные хиты и собрали большую сумму для украинской армии.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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15 и 17 июня группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дала 2 благотворительных концерта: эксклюзивный концерт в сопровождении оркестра и рок-концерт в формате фан-зоны.

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступила в Киеве. Фото: Менеджмент артиста.

Виктор Павлик с женой посетили концерт. Фото: Менеджмент артиста

Ведущий Павел Шилько. Фото: Менеджмент артиста

В программе прозвучали как известные, так и новые песни группы. Благодаря двум концертам в Киеве "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" удалось собрать 1 450 000 грн на помощь Вооруженным Силам Украины. 650 000 грн благодаря продаже билетов и проведению аукциона, и 800 000 грн по инициативе генерального продюсера группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Олега Ходачука.

Во время концертов Олег вместе с группой устроил еще один особый сбор по случаю своего дня рождения — зрители и гости могли задонатить на беспилотный авиационный комплекс "Валькирия", который отправят на нужды Вооруженных сил.

На концертах также проводились благотворительные аукционы. Среди лотов был и украинский флаг с подписями группы, и футбольный мяч с автографами игроков и тренера "Динамо", а еще — бутылка вина, чудом уцелевшая после попадания вражеской ракеты в один из крупнейших складов Киевщины.

Во время двух выступлений в Киеве украинские военные делали предложения руки и сердца своим девушкам. Ребята договаривались с музыкантами, а те останавливали свое выступление, чтобы дать им возможность признаться.

На концерте было немало романтиков. Фото: Менеджмент артиста

Сергей Танчинец. Фото: Менеджмент артиста

"Мы никогда не отказываем, когда к нам обращаются с подобными просьбами. Наоборот, любовь и создание новой семьи – это прекрасно!", – делится Сергей Танчинец.

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" продолжают свой всемирный тур под названием "Разом до перемоги". Группа выступит в 50 городах Украины, а также в США, Канаде и Европе.

"Купленный вами билет на концерт группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — это донат для украинских военных, а тем самым – вклад в нашу победу. Большую часть этих средств мы потратим на закупку дронов и автомобилей для ВСУ. Война началась еще в 2014 году, но 24 февраля 2022 года каждый из нас почувствовал этот ад на себе. В этот день украинский народ начал движение к настоящей Независимости. Нет другого пути у нас с вами, как путь к Победе. И именно сейчас, весь украинский народ, и в первую очередь — Вооруженные Силы Украины , двигают нашу Страну к этой неизбежной украинской Победе", — Сергей Танчинец.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС, приведшего к экологической и гуманитарной катастрофе на юге нашей страны, украинские знаменитости приобщились к сбору средств на помощь. Креативно к этой благотворительной инициативе подошел шоумен Анатолий Анатолич.

Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода готова предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, пострадавшей от взрыва Каховской ГЭС.