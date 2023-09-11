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Гурт Kalush Orchestra вирушає у тур Україною

11 вересня 2023 16:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт Kalush Orchestra вирушає в тур Україною
Гурт Kalush Orchestra. Фото: Менеджмент гурту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Реп-фольк гурт Kalush Orchestra їде в тур вже цієї осені. Гурт відвідає 10 українських міст.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Тур розпочнеться концертом у Луцьку 21 вересня та триватиме 2 тижні. Окрім Луцька, Львова та Києва, Kalush Orchestra влаштують концерти в Рівному, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Житомирі, Чернівцях та Ужгороді.

"Йо! Ми вирушаємо в тур Україною, і це дійсно надихає! Вже скоро побачимося та презентуємо наживо наші нові треки та порадуємо вже популярними хітами. Сподіваюсь, ви заціните!" — каже фронтмен гурту Олег Псюк.

В рамках туру можна буде почути нові англомовні пісні гурту, які були випущені під час туру Європою, пісні KALUSH та переможну пісню Євробачення 2022 — "Стефанію".

 

У фанатів гурту буде можливість долучитися до благодійного аукціону, який вже за доброю традицією влаштує Kalush Orchestra. Частина коштів, отриманих від продажу квитків, також піде на благодійність.

Нагадаємо, у шоу "Голос країни" з'явилися нововведення.

Раніше соліст KALUSH ніжно привітав кохану ліричною піснею та показав кадри з сімейного архіву.

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