Группа Kalush Orchestra отправляется в тур по Украине

Группа Kalush Orchestra. Фото: Менеджмент группы

Рэп-фольк группа Kalush Orchestra едет в тур уже этой осенью. Группа посетит 10 украинских городов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Тур начнется концертом в Луцке 21 сентября и продлится 2 недели. Кроме Луцка, Львова и Киева, Kalush Orchestra устроят концерты в Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Черновцах и Ужгороде.

"Йо! Мы отправляемся в тур по Украине, и это действительно вдохновляет! Уже скоро увидимся и презентуем вживую наши новые треки и порадуем уже популярными хитами. Надеюсь, вы зацените!" — говорит фронтмен группы Олег Псюк.

В рамках тура можно будет услышать новые англоязычные песни группы, выпущенные во время тура по Европе, песни KALUSH и победную песню Евровидения 2022 — "Стефанию".

У фанатов группы будет возможность приобщиться к благотворительному аукциону Kalush Orchestra. Часть средств, вырученных от продажи билетов, также пойдет на благотворительность.

Напомним, в шоу "Голос страны" появились нововведения.

Ранее солист KALUSH нежно поздравил возлюбленную лирической песней и показал кадры из личного архива.