Соліст KALUSH ніжно привітав кохану ліричною піснею та показав кадри з сімейного архіву

Соліст KALUSH з коханою. Фото: instagram.com/kalush.official/

Соліст гурту KALUSH, Олег Псюк, представив ліричний трек "А ти знала" з нагоди дня народження своєї дівчини Олександри. Кліп на пісню вийшов дуже особистим.

Про це стало відомо з Instagram гурту.

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Музикнат Олег Псюк ніжно прокоментував нову роботу. За словами артиста, в відео чимало кадрів з особистого архіву пари.

"Йо, бейба, сьогодні у твій День народження я хочу побажати тобі здоров‘я. Це основне і єдине, чого я бажаю з декількох причин: по-перше, це один з головних аспектів від якого залежить щастя; по-друге, здоров‘я не можна купити ні за які гроші. Ну й по-третє, і найголовніше, тому що все інше в цьому житті, дам тобі я. З днем народження Білоброва!", — прокоментував музикант.

Раніше сопілкар та бітбоксер гурту Kalush Orchestra, Віталій Дужик, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії. Подія сталася на сцені під час концерту.

Нагадаємо, КилимМен представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.