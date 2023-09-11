Группа KAZKA отыграла грандиозный концерт в столице

Солистка группы Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

Группа KAZKA впервые с начала полномасштабной войны в Украине выступила в столице. Музыканты отыграли грандиозный концерт по случаю седьмой годовщины основания коллектива.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Недавно в артпространстве UYAVA состоялось выступление группы KAZKA. В Киеве KAZKA выступили после своих гастролей в США, Европе и Японии. По словам солистки коллектива, это был один из самых лучших концертов в ее жизни.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

Alekseev и Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

Группа KAZKA. Фото: менеджмент группы.

"Друзья, танцы, атмосфера, локация. Все произошло даже лучше, чем я себе представляла! Мы пели давно не слышанные песни, водили хороводы, обливались водой и собирали средства на ВСУ. На один вечер мы словно отпустили весь тот стресс, что давно уже живет в каждом из нас внутри, и отдались одному из последних теплых дней в Киеве", — прокомментировала событие солистка коллектива.

На концерт пришли звездные друзья музыкантов, Леся Никитюк, TAYANNA и другие украинские публичные личности. На сцену также вышел певец Alekseev, спевший вместе с группой KAZKA.

Концерт группы KAZKA. Фото: менеджмент группы.

Alekseev и Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

TAYANNA. Фото: менеджмент группы KAZKA.

Леся Никитюк. Фото: менеджмент группы KAZKA.

Певец Алексеев. Фото: менеджмент группы KAZKA.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: менеджмент группы.

"Киев, очень рады снова вернуться, мы невероятно скучали по вам. Не забудьте донатить нашей украинской армии, лучшей армии в мире. У них еще очень много запросов. Знаю это, потому что у меня много друзей, которые сейчас служат в ВСУ. Поэтому не забывайте о наших защитниках пожалуйста, благодаря которым мы здесь с вами и собрались", — призвала солистка группы Александра Зарицкая.

Поклонники в сети отметили, что это был незабываемый вечер, подаривший прекрасные ощущения, которые были до полномасштабного вторжения.

Ранее группа KAZKA прилетела в Японию для выступления с известным музыкантом.

Напомним, группа Kalush Orchestra отправляется в тур по Украине.