Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/

Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька показала, як відпочиває на пляжі. Зірка разом з іншими музикантами колективу зараз на гастролях у Грузії.

Фото з’явилось на офіційній сторінці гурту Instagram.

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Співачка поплавала у Батумі у Чорному морі та зробили фото на пляжі у купальнику. Щаслива зірка позувала у жовтому бікіні, демонструючи розкішні форми та численні татуювання.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/

Останнім часом Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. А нещодавно Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури. Олександра показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.

Ліполітики — це препарати для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах.

Нагадаємо, фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз.

Раніше ми розповідали, що Олександра Заріцька готується до весілля.