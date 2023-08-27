Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі
Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька показала, як відпочиває на пляжі. Зірка разом з іншими музикантами колективу зараз на гастролях у Грузії.
Фото з’явилось на офіційній сторінці гурту Instagram.
Зарицька у Грузії
Співачка поплавала у Батумі у Чорному морі та зробили фото на пляжі у купальнику. Щаслива зірка позувала у жовтому бікіні, демонструючи розкішні форми та численні татуювання.
Останнім часом Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. А нещодавно Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури. Олександра показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.
Ліполітики — це препарати для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах.
Нагадаємо, фронтвумен гурту KAZKA виграла в Японії унікальний приз.
Раніше ми розповідали, що Олександра Заріцька готується до весілля.