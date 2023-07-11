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Гурт KAZKA виступив з японською суперзіркою

11 липня 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт KAZKA виступив з японською суперзіркою
Гурт KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт KAZKA виступив з концертом у Японії. Запросив музикантів відомий японський артист Сугізо.

Відео з виступу з'явилось на сторінці українського гурту в Instagram.

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За словами музикантів гурту KAZKA, в Токіо вони дали концерт разом з японською суперзіркою, легендарним Суґізо, який активно підтримує Україну. Окрім музики, Суґізо продюсує та створює оупенінги до найвідоміших аніме, серед яких "Зошит смерті", "Наруто" та інші.

Під час виступу гурт KAZKA разом з музикантом вперше презентували спільний трек Peace and Love, реліз якого відбудеться досить скоро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Крім концерту гурт KAZKA відвідав дипломатичні зустрічі, івенти для українців, музичні заходи. Попереду ще декілька днів та важливий симпозіум в Університеті ООН і ще один концерт у Токіо.

Нагадаємо, гурт KAZKA презентував mood-відео на пісню "Без кохання". В ньому фронтвумен Олександра Заріцька з’явилась у весільній сукні не просто так. 30-річна зірка готується до весілля. 

Раніше сталов відомо, що Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зберуть світових зірок на благодійному матчі. Захід відбудеться на підтримку України в Лондоні.

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